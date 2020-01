Massacre a camelos selvagens na Austrália é motivado por "questões de segurança pública e recursos ambientais". Milhares vão ser morto a tiro.

Austrália promove massacre de camelos

Começou, há dois dias, um abate colectivo a animais selvagens no estado da Austrália Meridional, motivado por "questões de segurança pública e recursos ambientais".

A autoridade do governo local de Anangu Pitjantjatjara Yankunytjatjara (APY), do estado Austrália Meridional anunciou, no início do mês em comunicado, um abate colectivo a milhares de animais selvagens. Definindo os camelos como alvo principal, mas não excluindo a possibilidade de incluir o abate de cavalos, as autoridades definem a "segurança pública e recursos ambientais" como motivações desta operação.

"Dadas as condições de seca contínuas e as grandes congregações de camelos que ameaçam todas as principais comunidades e infraestrutura do APY, é necessário controle imediato dos camelos", escreve Richard King, diretor geral da APY, em comunicado à imprensa publicado na página do Facebook da autoridade.

O abate, que começou esta quarta-feira, terá a duração prevista de cinco dias, e será feito através de disparos dados a partir de dentro de helicópteros. Os atiradores fazem parte do Departamento de Água e Meio Ambiente da Austrália Meridional. Um porta-voz desse departamento disse que o número crescente de camelos causou vários problemas na região. "Isso resultou em danos significativos às infra-estruturas, perigo para famílias e comunidades, aumento da pressão de pastagem nas terras do APY e problemas críticos de bem-estar dos animais, já que alguns camelos morrem de sede ou se atropelam para chegar a água", disse o porta-voz ao news.com.au.

O massacre ocorrerá na área de Anangu Pitjantjatjara Yankunytjatjara (APY) - uma área governamental local escassamente povoada do sul da Austrália que abriga vários grupos indígenas. "Eles estão a vaguear pelas ruas à procura de água. Estamos preocupados com a segurança das crianças pequenas", disse ao The Australian Marita Baker, membro do conselho do executivo da APY.

"Ficamos presos em condições quentes e desconfortáveis, a sentirmo-nos mal, porque os camelos estão a entrar e a derrubar cercas, rodeiam as casas e tentam beber água dos aparelhos de ar condicionado" descreve. Segundo o jornal Independent "os moradores reclamaram que os animais estavam a invadir as comunidades, causando estragos ao procurarem por qualquer fonte de água disponível, incluindo torneiras e tanques". A operação para controlar a população de camelos, estimada em 1,2 milhão em todo o país, deve levar cinco dias.

Segundo a ABC News, "as suas carcaças serão deixadas para secar antes de serem queimadas ou enterradas". Os camelos não são animais nativos da Austrália - tendo sido introduzidos por colonos britânicos da Índia, Afeganistão e Oriente Médio no século XIX. Entretanto, mais de 75 mil pessoas assinaram uma petição que pede “Salvem os Camelos Australianos” através da plataforma change.org. Não é a primeira vez que a Australia planeia matar uma grande quantidade de animais.

Em abril de 2019 a CNN noticiou que a Austrália elegeu o gato selvagem como o seu novo inimigo público. O Governo australiano anunciou na altura que até 2020 pretendia matar cerca de dois milhões de gatos selvagens, sendo que se estima que a população de gatos selvagens deverá ter entre dois a seis milhões de animais.