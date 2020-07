Austrália impede Xanana Gusmão de testemunhar em caso de espionagem

As autoridades de Camberra usaram a pandemia como pretexto para impedir o ex-líder da resistência timorense Xanana Gusmão de testemunhar a favor do advogado Bernard Collaery que lhe revelou a espionagem australiana para se apoderar dos recursos petrolíferos de Timor.

Xanana Gusmão acaba de ser impedido de ir à capital australiana prestar testemunho a favor do seu antigo advogado, Bernard Collaery, que lhe revelou no passado a espionagem levada a cabo pela Austrália contra Timor, com o objetivo de se apoderar do petróleo timorense. O escândalo continua ainda hoje a marcar a diplomacia australiana a braços com um desastre nos negócios externos.

De acordo com a RTP, as reservas de petróleo em águas timorenses estavam já há muito sob disputa. Esse foi, aliás, um dos motivos que levou Portugal, enquanto potência colonial, nos anos 60, a querer debater com a Austrália e a Indonésia uma linha de demarcação desses jazigos. Na altura, Camberra preferiu negociar apenas com a Indonésia.

Com a revolução portuguesa em 1974, os acontecimentos precipitaram-se e a Fretilin declarou a independência de Timor-Leste com uma rápida invasão da Indonésia, liderada então pelo ditador Suharto, que, sob um coro de protestos da comunidade internacional e o silêncio da Austrália, ocupou este território.

A ocupação indonésia restabeleceram as garantias dadas à Austrália nas negociações sobre o petróleo até a resistência do povo timorense pôr em cheque a presença indonésia e causar dores de cabeça aos responsáveis políticos e às empresas australianas. Sem saber as intenções dos futuros líderes do jovem país, enquanto renegociava a demarcação dos jazigos petrolíferos, a Austrália instalou um sistema de escutas ao Governo timorense, que funcionava em 2004 e veio a ser reconhecido pelo Governo australiano em 2013.

Segundo a RTP, a importância atribuída ao golpe da secreta australiana contra Timor era de tal ordem que, sabe-se agora, foram desviados para ele fundos e recursos que no debate orçamental tinham sido atribuídos à prevenção do terrorismo quando não se tratava de um caso dessa ordem.

Mas antes do reconhecimento público por parte da Austrália, Xanana Gusmão soube da ação de espionagem através de um dos agentes australiano, o também seu advogado Collaery, e através de uma outra testemunha, identificada apenas como "agente K" - que alguns supõem ser a ex-mulher do próprio Xanana, a australiana Kirsty Sword.

Com essa informação, Timor impugnou junto do Tribunal da Haia o resultado das negociações que era, mais uma vez, favorável à Austrália e o Governo australiano não só teve de admitir a manipulação das negociações - por parte "de um dos países mais ricos do mundo contra um dos mais pobres do mundo", como comenta o The Guardian -, como também teve de aceitar a linha de demarcação reclamada por Timor.

Mas as autoridades australianas aceitaram uma queixa em junho de 2018 contra o homem que ajudou Timor e Xanana prontificou-se a viajar para Canberra e depor como testemunha de defesa de Collaery, mas vê-se agora impedido de fazê-lo, a pretexto das restrições resultantes da pandemia, refere a RTP, num julgamento que deve ser à porta fechada.

