Austrália avança com fogo de artifício em Sidney apesar de incêndios e temperaturas recorde

Ana TOMÁS

As temperaturas batem recordes e os incêndios florestais continuam a não dar tréguas. A Austrália arde há praticamente dois meses, mas o grandioso fogo de artifício de fim de ano, na baía de Sydney, vai realizar-se de qualquer maneira.

A decisão é uma exceção na proibição total de lançar este tipo de fogo, durante as festividades, no resto da região e em várias outras zonas do país.

O Rural Fire Service (RFS), do estado da Nova Gales do Sul, organismo público onde participam mais de 70 mil voluntários - a maioria bombeiros -, tinha avançado com a proibição de fogos de artifício para a véspera de Ano Novo em toda a cidade, e em muitas zonas de Sydney.

A maioria dos festejos com foguetes que estava prevista foi cancelada. Mas o fogo de artifício junto ao edifício da ópera é um dos mais emblemáticos do mundo e a câmara municipal da cidade acabou por obter luz verde para levar o espetáculo pirotécnico avante, como anunciou esta segunda-feira a RFS.

População contra exceções

Apesar do aval das entidades para o fogo de artifício da baía de Sydney, parte da população australiana está contra esta exceção e foi mesmo criada uma petição online para pressionar o governo a cancelar todos os espetáculos deste tipo.

A petição online "Diga Não aos Fogos de Artifício da Véspera de Ano Novo 2019" reuniu mais de 276 mil assinaturas e sustenta que no ano passado a região gastou 5,8 milhões de dólares australianos (3,6 milhões de euros) nos espetáculos pirotécnicos de ano novo.

Por isso, os promotores da petição propõem, além do cancelamento, que a verba deste ano seja destinada aos mais afetados pelos fogos, como "agricultores, bombeiros e cuidadores de animais".

Foi o que fez o município de Parramatta, que teve de cancelar o fogo de artíficio previsto e doou 10 mil dólares (6,2 mil euros) à NSW Rural Fire Service.

Risco muito elevado e respeito pelos "bombeiros exaustos"

John Barilaro, líder do Partido Nacional da Austrália para Nova Gales do Sul, também expressou o seu apoio ao cancelamento dos fogos de artifício classificando-o como "uma decisão muito fácil".

Na sua página de Twitter, o político defendeu que não deveriam existir exceções e que o país devia estar unido para a ultrapassar os incêndios que continuam a consumir o território e a crise de seca que o país enfrenta.

"O risco é demasiado alto e devemos respeitar os nossos bombeiros voluntários que estão exaustos. Se há regiões que viram os seus fogos de artifício banidos então não vamos ter cidadãos de duas classes. Somos todos afetados por esta crise".

Os responsáveis pelo espetáculo pirotécnico de Sydney já vieram a público rejeitam a hipótese de recuar e cancelar o evento, alegando que isso não traria qualquer vantagem às populações afetadas pelos incêndios florestais.

"Cancelar o fogo de artifício terá um benefício práti nulo nas comunidades devastadas pelos fogos", afirmou Tanya Goldberg, responsável pelos festejos de ano novo de Sydney ao programa 'Today' desta segunda-feira.

Sobre a canalização das verbas para as populações e grupos afetados ou de resgate, Goldberg alegou que o evento poderá ajudar a reunir a sensibilizar as pessoas para fazerem um donativo à Cruz Vermelha Australiana, a quem a organização se associou para promover a campanha de recolha de fundos que reverterá para o apoio às comunidades atingidas.