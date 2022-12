Aumento de infeções respiratórias em bebés deixa hospitais alemães no limite

Epidemia em crianças Luxemburgo. Hospital pediátrico está sobrelotado e obriga a medidas urgentes

A epidemia de infeções respiratórias em bebés e crianças no país veio agravar muito a situação crítica das urgências e hospital de dia da pediatria do Centre Hospitalier do Luxembourg. Em setembro, vai haver reforço de médicos e de camas, anuncia Paulette Lenert.