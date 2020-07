A Alemanha identificou 781 novos casos de covid-19 de sexta-feira para sábado, segundo o Instituto Robert Koch.

Aumento de casos na Alemanha leva governos estaduais a temerem segunda vaga

O aumento do número de novos casos de covid-19 na Alemanha está a levar os governos estaduais a falar numa segunda vaga da pandemia no país, numa altura em que se registam 200 mil infetados e nove mil mortes.

Em entrevista este sábado, 25 de julho, ao jornal regional Rhenischer Post, o chefe de Governo de Sachsen (na zona oriental da Alemanha), Michael Kretschmer, defendeu que “a segunda [vaga] já está aí”.

“Todos os dias temos novo focos de infeção que podem originar um elevado número de casos”, alertou o responsável.

A Alemanha identificou 781 novos casos de covid-19 nas últimas 24 horas, segundo o Instituto Robert Koch, um número ainda assim abaixo das 815 novas infeções identificadas na sexta-feira.

Ao todo, desde o início da pandemia, foram registados 204.964 casos de covid-19 e 9.118 mortes.

De acordo com este instituto, os números dos últimos dias representam uma mudança na tendência, dado que até agora o número médio de novas infeções era de cerca de 500.

O aumento tem sido registado em várias regiões do país, embora cerca de 60% dos novos casos tenham sido registados nos Estados do oeste (Nordrhein-Westfalen) e do sudoeste (Baden-Württemberg)

Depois de as autoridades de saúde alemãs terem admitido que estes são dados preocupantes, Michael Kretschmer disse na entrevista àquela publicação regional ser necessário “quebrar” esta nova tendência.

