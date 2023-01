Nos últimos anos, várias pessoas foram condenadas por espiarem para Moscovo, incluindo um cidadão português.

Mundo 4 min.

Justiça

Aumentam detenções de europeus por espionagem para a Rússia

Lusa Nos últimos anos, várias pessoas foram condenadas por espiarem para Moscovo, incluindo um cidadão português.

As detenções de europeus acusados de espionagem relacionada com a Rússia aumentaram nos últimos anos, e o último episódio foi a condenação a prisão perpétua de um cidadão sueco, por passar informações a Moscovo.

Agente sueco condenado a prisão perpétua por espiar para a Rússia O tribunal considerou que o agente dos serviços secretos suecos passou segredos importantes durante mais de uma década.

A justiça sueca condenou na quinta-feira a prisão perpétua um homem, enquanto o seu irmão foi sentenciado a nove anos e dez meses, por espiarem para a Rússia e para seu serviço de informações militar, GRU, durante uma década.

Este caso foi descrito como o maior escândalo de espionagem na história sueca recente, um sinal de infiltração da espionagem russa no coração da secreta sueca.

“Os irmãos, de forma conjunta e concertada, sem autorização e com o objetivo de servir a Rússia e o GRU, adquiriram, transmitiram e divulgaram informações cuja divulgação a uma potência estrangeira pode afetar a segurança da Suécia”, defendeu o tribunal.

Lista de espiões inclui um cidadão português

O irmão mais velho, Peyman Kia, de 42 anos, um ex-agente de informações sueco, estava a ser julgado por recolher informações sigilosas, que o irmão mais novo entregou ao GRU, entre 2011 e 2021.

Durante este período, o principal arguido serviu nas forças de segurança suecas, Säpo, bem como na secreta militar.

Frederico Carvalhão Gil: O espião que vendia bifanas Um antigo responsável pelo contra-terrorismo no SIS terá vendido informações secretas aos russos a troco de dinheiro. Uma história que mete esoterismo, aventais e mulheres da noite.

Numa lista reunida pela agência France Presse, há, porém muitos outros casos tornados públicos na Europa e que envolvem um cidadão português.

Um funcionário do Serviço de Informações de Segurança (SIS) foi condenado em fevereiro de 2018 a sete anos e quatro meses de prisão por espionagem para a Rússia.

Frederico Carvalhão Gil tinha sido detido no ano anterior em Roma na companhia de um colaborador dos serviços secretos russos, Sergei Pozdniakov, a quem teria vendido documentos confidenciais, nomeadamente sobre a segurança da União Europeia e da NATO.

O caso é semelhante ao de um oficial da marinha italiana, que foi detetado em março de 2021 por atos de espionagem e detido junto de um oficial russo a quem entregava documentos "secretos".

Membros do governo e do exército envolvidos

No mesmo ano, em 19 de março, a Bulgária anunciou um "caso sem precedentes" na sua história recente, com a prisão de seis pessoas suspeitas de espionagem para Moscovo, incluindo vários elementos do Ministério da Defesa.

Os suspeitos são acusados ​​de terem fornecido informações sigilosas a um alegado chefe da rede e antigo quadro dos serviços de informações, com quem se encontravam em locais públicos, nomeadamente em jogos de ténis.

Seria a mulher do suposto líder da rede, de dupla nacionalidade russa e búlgara, que desempenhava o papel de intermediária com Moscovo, segundo a acusação.

Letónia detém jornalista de agência russa Sputnik por suspeita de espionagem Marat Kasem, um cidadão letão, regressou ao país no final de 2022, após "vários anos" de vida e trabalho na Rússia.

A lista prossegue na Áustria, onde um coronel na reserva foi condenado a três anos de prisão em junho de 2020, por ter transmitido, entre 1992 e 2018, informações sobre o sistema de armamento austríaco e o organigrama das forças armadas, em troca de 280 mil euros.

A contraespionagem polaca prendeu, por sua vez, em março de 2018, um funcionário do Governo, que acabou por ser condenado a três anos de prisão por ter fornecido à Rússia informações sobre a posição do seu país em relação ao gasoduto Nord Stream 2, ligando a Rússia à Alemanha.

Bela Kovacs, ex-deputado húngaro de extrema-direita (2010-2019), foi igualmente foi condenado a cinco anos de prisão em setembro de 2022 por atos de espionagem entre 2012 e 2014 contra as instituições da União Europeia em favor da Rússia.

O homem de 62 anos rejeitou as acusações e acompanhou o caso em Moscovo, para onde fugiu, após seu julgamento em primeira instância em 2020.

Ex-deputado moldavo preso em 2018 por "alta traição"

Outro ex-deputado, este moldavo, foi preso em março de 2017, acusado de ter sido recrutado pela secreta militar russa e de ter fornecido em 2016 e 2017 informações "que poderiam ser usadas contra os interesses da Moldova". Iurie Bolboceanu foi condenado em março de 2018 a 14 anos de prisão por "alta traição".

O elenco de condenações prossegue na Letónia e, ao contrário de outros casos, este não envolve um alto quadro ou funcionário institucional, mas um mero ferroviário, condenado em maio de 2018 a 18 meses de prisão por ter transmitido informações classificadas para a Rússia.

Alemanha pondera demitir chefe de cibersegurança por alegadas ligações à Rússia A confirmar-se, a demissão acontece dias depois de o país ter sofrido uma sabotagem no setor ferroviário em larga escala, relativamente à qual alguns atribuem interferência russa.

Também nos Bálticos, dois cidadãos da Estónia enfrentaram igualmente a justiça por espionagem.

Ilya Tikhanovski, um profissional de tecnologias de informação, foi condenado a quatro anos de prisão em abril de 2018 por passar informações de segurança nacional para os serviços militares russos.

Em outubro de 2017, Albert Provornikov, cidadão estónio e russo, foi também condenado a três anos de prisão por fornecer ao Serviço Federal de Segurança da Rússia informações sobre a polícia e postos de guarda de fronteira no sul da Estónia.

O Contacto tem uma nova aplicação móvel de notícias. Descarregue aqui para Android e iOS. Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.