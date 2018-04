O número de mortos da colisão entre um camião e um autocarro que transportava uma equipa juvenil de hóquei no gelo na noite de sexta-feira no Canadá aumentou para 15, informou a polícia.

Aumenta para 15 número de mortos em acidente com equipa de hóquei no Canadá

O número de mortos da colisão entre um camião e um autocarro que transportava uma equipa juvenil de hóquei no gelo na noite de sexta-feira no Canadá aumentou para 15, informou a polícia.

Segundo a Polícia Montada do país, um dos feridos do acidente, que ocorreu na província de Saskatchewan, no oeste do Canadá, morreu na sequência dos ferimentos.

As restantes vítimas foram declaradas mortas no local do acidente, em Tisdale, a cerca de 2.800 quilómetros a noroeste de Toronto.

Outras 13 pessoas ficaram feridas, sendo que várias encontram-se em estado crítico.

As vítimas mortais faziam parte da equipa juvenil Broncos, da localidade de Humboldt, com cerca de seis mil habitantes.

O presidente do clube, Kevin Garinger, afirmou à imprensa que o acidente deixou a comunidade “totalmente devastada”.

“Estes jovens tiveram um impacto significativo nos nossos lugares, nas nossas famílias, nos nossos filhos”, disse Kevin garngr.

No autocarro seguiam 29 pessoas com destino à cidade de Nipawin, para um jogo do ‘play-off’ da liga de hóquei no gelo.

Entre as vítimas mortais estão o condutor do autocarro e o treinador da equipa.

O condutor do camião, que sobreviveu ao acidente sem lesões e que inicialmente foi detido, acabou por ser colocado em liberdade e a polícia já disse que a investigação pode demorar meses.

Entretanto, uma recolha de fundos para as vítimas do acidente, através do ‘site’ na Internet GoFundMe, recolheu em menos de 24 horas quase 1,2 milhões de dólares (quase um milhão de euros).

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.