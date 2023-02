A informação é avançada esta sexta-feira pelo diário francês Le Monde. A empresa diz estar a averiguar as alegações feitas.

Guerra na Ucrânia

Auchan acusado de contribuir para esforço de guerra russo

O retalhista francês Auchan, que continuou a operar na Rússia após a eclosão da guerra na Ucrânia, ao contrário de muitos outros grupos, "parece estar a contribuir para o esforço de guerra russo", avança o diário francês Le Monde esta sexta-feira. A direção da empresa diz-se surpreendida com as alegações.

Kiev apela a boicote do Auchan por manter atividade na Rússia O chefe da diplomacia ucraniana apelou este domingo ao boicote dos supermercados franceses após estes anunciarem a intenção de permanecer no país.

"Estamos muito surpreendidos", disse a empresa, propriedade da Association Familiale Mulliez (AFM), sediada no norte de França. "Estamos no processo de verificação das informações apresentadas, mas, até à data, os elementos em nosso poder não corroboram" a investigação do Le Monde, prosseguiu.

De acordo com documentos obtidos pelo principal diário francês, o site de investigação The Insider e a ONG Bellingcat, o Auchan entregou mercadorias gratuitamente ao exército de Vladimir Putin.

A investigação refere, em particular, um carregamento no valor de dois milhões de rublos (cerca de 25.000 euros) que foi oferecido gratuitamente pelo Auchan. Segundo o Le Monde, uma responsável de gestão, Natalya Z., elaborou uma lista de bens a 15 de março de 2022 num e-mail enviado "a cerca de vinte empregados de várias lojas em São Petersburgo com o objetivo de 'recolher donativos para ajuda humanitária'".

Auchan relatou "acentuado abrandamento" da atividade na Rússia

A lista incluía "milhares de cigarros, meias de lã de tamanho 43 ou 44, cartuchos de recarga de gás, guisado de porco enlatado, machados e pregos, todos provenientes do stock da loja", continua o diário.

A direção do grupo observa que "os únicos elementos trazidos datam de março de 2022", ou seja, algumas semanas após a eclosão do conflito, e que neste caso "as pessoas que fizeram a encomenda eram os nossos contactos habituais, que já tinham feito uma encomenda connosco de antemão".

Maioria das empresas mundiais continua a negociar com o 'inimigo' Apenas 9% de todas as empresas dos países mais ricos abandonaram investimentos na Rússia. O Luxemburgo tem duas empresas que continuam a trabalhar alheias à invasão e Portugal tem uma.

"Não financiamos nem participamos em qualquer recolha voluntária ou ativa para as forças russas", reiterou.

O quinto maior distribuidor de alimentos em França em termos de quota de mercado (atrás do E.Leclerc, Carrefour, Intermarché e Système U) estava há muito estabelecido na Ucrânia, bem como na Rússia, onde alcançou um décimo do seu total de vendas antes da guerra. Outra marca Mulliez, Leroy Merlin, está também muito presente na Rússia e domina o mercado russo de bricolage.

Quando publicou os seus resultados para a primeira metade de 2022 em agosto, o Auchan indicou que tinha registado um "acentuado abrandamento" na sua atividade comercial na Rússia, assegurando que esta é levada a cabo "com a máxima autonomia e no estrito cumprimento do embargo europeu".

