Atualização. Morte de menino que caiu no poço ainda não está confirmada

Ainda não é certo se o corpo de Julen foi encontrado no fundo do poço, como chegou a avançar hoje o jornal El Español. Até agora, as equipas de resgate encontraram apenas cabelo de Julen, misturado no material sólido que foi extraído do poço, que passou por um teste de ADN e foi comparado com o dos familiares do menino, segundo a agência EFE. "Isso leva-nos a confirmar a estratégia de sugar o poço para tentar chegar ao lugar onde a criança está", disse o diretor da Guarda Civil, Felix Azón, que, no entanto, insistiu que se mantêm em cima da mesa todas as outras opções de resgate.

Para o local foram destacados elementos do serviço 112, do Consórcio Provincial de Bombeiros, Proteção Civil, a Equipa de Resgate e Intervenção de Montanha (EREIM) de Álora e Granada, submarinistas e bombeiros de Málaga. Algumas empresas privadas estão também a ajudar nas buscas fornecendo equipamento para tentar localizar a criança.

Julen caiu dentro de um poço quando estava a brincar com o primo, a poucos metros dos pais que estavam a fazer uma paella com outros familiares. O pai ainda tocou no braço da criança antes de ela cair. É a segunda vez que o casal passa pela ansiedade de perder um filho. Em 2017, quando estavam a passear na praia com o filho mais velho, Óliver, de apenas três anos, este morreu subitamente, devido a insuficiência cardíaca. O casal está a acompanhar as buscas no terreno e a receber apoio psicológico.