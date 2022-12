Taraneh Alidoosti foi detida por ter feito publicações nas redes sociais de apoio aos protestos dos iranianos que duram há três meses.

Atriz iraniana detida por apoiar protestos contra o regime

Taraneh Alidoosti, a "estrela" do filme vencedor do Óscar de Melhor Filme Estrangeiro (2017) "The Salesman", foi detida no sábado, uma semana depois de ter divulgado na rede social Instagram uma mensagem a expressar a sua solidariedade para com um homem que foi recentemente executado por crimes alegadamente cometidos durante os protestos no país.

De acordo com os 'media' estatais, Alidoosti, de 38 anos, foi detida por não ter apresentado "nenhum documento que comprovasse as suas denúncias".

"O seu nome era Mohsen Shekari. Cada organização internacional que assiste a este derramamento de sangue e não age é uma vergonha para a Humanidade", escreveu a atriz, na mensagem publicada no seu Instagram, que entretanto deixou de estar disponível.

Shekari foi executado a nove de dezembro, após ter sido acusado por um tribunal iraniano de bloquear uma rua em Teerão e por ter atacado, segundo as autoridades, um membro das forças de segurança com uma faca.

Em novembro, a atriz tinha prometido permanecer no Irão, "pagar o preço" necessário para defender os seus direitos e deixar de trabalhar para apoiar as famílias das pessoas mortas ou presas durante os protestos.

A detenção de Taranaeh foi denunciada por várias organizações de defesa dos diretos humanos como o Center for Human Rights in Iran (CHRI), sediado em Nova Iorque, que declarou que "mulheres estão a ser presas e encarceradas no Irão por se recusarem a usar o hijab obrigatório, incluindo atrizes famosas como Taraneh Alidoosti".

"O poder das vozes das mulheres aterroriza os governantes da República Islâmica", afirmaram responsáveis por aquela organização, citados pela AFP.

"Taraneh Alidoosti é uma das atrizes mais talentosas e reconhecidas do Irão. Espero que ela seja libertada brevemente para continuar a representar a força do cinema iraniano", escreveu a realizadora do Festival de Cinema de Toronto no Canadá, Cameron Bailei.

Além da atriz, várias personalidades do cinema iraniano têm sido perseguidas ou detidas pelas autoridades, mesmo antes da atual onda de protestos, como os realizadores Mohammad Rasoulof e Jafar Panahi, que ainda se encontram detidos.

