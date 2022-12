O ator que interpreta "Gabriel", da novela "Quero é viver", da TVI, foi assaltado no sábado à noite por cinco indivíduos que o deixaram inconsciente. Só voltou ao estado de consciência domingo pela manhã.

Ator Thiago Rodrigues espancado e ferido em assalto no Rio de Janeiro

O ator brasileiro Thiago Rodrigues, 42 anos, o "Gabriel" da novela "Quero é viver" da TVI, conhece bem a insegurança no Rio de Janeiro, onde nasceu e viveu, e de onde se mudou para Portugal, em 2018.

Na noite de sábado, depois de sair sozinho de um bar no Baixo Gávea, na Zona Sul do Rio de Janeiro, o ator foi cercado por cinco indivíduos que o assaltaram. Quando percebeu o que estava a acontecer, já lhe tinham tirado o telemóvel. Thiago Rodrigues tentou fugir, mas foi atirado ao chão e espancado pelo grupo, que fugiu e o deixou inconsciente durante horas. A informação foi avançada pelo jornalista Ancelmo Gois, do jornal O Globo, que falou com o ator.

Thiago só voltou ao estado de consciência domingo de manhã, percebendo então os ferimentos que tinha na cabeça. O ator foi ajudado por uma comerciante da tradicional feira de antiguidades da Praça Santos Dumont, tendo sido encaminhado para o Hospital Municipal Miguel Couto, no Leblon, noticia o G1, que confirmou o assalto e a assistência hospitalar recebida pelo ator.

No hospital, Thiago Rodrigues teve de ser suturado na cabeça, levando vários pontos, e depois de examinado teve alta hospitalar.

Após queixa na polícia, o caso está a ser investigado. "O caso foi registado na 15ª DP (Gávea) e as diligências estão em andamento para identificar a autoria do crime", informou ao G1 a esquadra.

Desde outubro, Thiago Rodrigues está a passar uma temporada na sua terra natal, a cidade carioca. Durante 16 anos, o ator esteve na Globo onde fez parte do elenco de várias novelas, entre elas "Páginas da Vida", de Manoel Carlos, e "A Favorita", de João Emanuel Carneiro.

Em 2018, mudou-se para Portugal, sendo um dos protagonistas da novela "Valor da Vida" e "Prisioneira" , da TVI. Em 2019, volta para o Brasil e assina pela Rede Record, sendo um dos protagonistas da novela "Amor Sem Igual". Após o final das gravações regressa a Portugal, sendo um dos principais atores de "Quero é Viver", atualmente no ar.

