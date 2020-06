Danny Masterson, mais conhecido pelo seu papel no "That '70s Show", foi preso e acusado de três violações.

Ator de "That 70's Show" acusado de violar três mulheres

Ana Patrícia CARDOSO Danny Masterson, mais conhecido pelo seu papel no "That '70s Show", foi preso e acusado de três violações.

Danny Masterson, 44 anos, é conhecido pela série de comédia "That '70s show", que teve oito temporadas de sucesso, de 1996 a 2006, e lançou atores como Ashton Kutcher ou Mila Kunis. No entanto, várias acusações de violação colocam-no agora na lista de predadores de Hollywood. O ator é acusado de violar três mulheres em incidentes separados, entre 2001 e 2003.

Masterson foi preso às 11h30 da manhã da passada quarta-feira, 17, e libertado pouco antes das 15h horas, com uma fiança de 3,3 milhões de dólares (2,9 milhões de euros). O julgamento está marcado para 18 de setembro.

A polícia de Los Angeles informou em comunicado que Masterson é acusado de violar uma mulher de 23 anos entre janeiro e dezembro de 2001. Outra mulher, de 28 anos, terá sido violada em abril de 2003, e uma terceira vítima de 23 anos entre outubro e dezembro do mesmo ano. Todos os alegados crimes tiveram lugar na casa do ator em Hollywood Hills, segundo as autoridades.

O comunicado de imprensa da Procuradoria-Geral da República refere ainda que o Ministério Público se recusou a apresentar queixa por agressão sexual contra o ator em dois outros casos, "um por insuficiência de provas e o outro com base na prescrição do alegado crime".



Se for condenado Masterson enfrenta uma pena de até 45 anos numa prisão estatal. O advogado de Masterson, Tom Mesereau, afirmou que o ator é inocente e que este e a sua mulher estão "completamente chocados" com as "alegações de quase 20 anos" que resultaram nas acusações. "As pessoas que conhecem Masterson conhecem o seu caráter e sabem que as alegações são falsas", disse.

