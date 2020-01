A jovem ativista sueca Greta Thunberg é esperada na terça-feira no Fórum Economico Social, onde deverá dirigir-se aos participantes logo após o discurso do Presidente dos EUA, Donald Trump.

Ativistas pelo clima iniciam marcha a caminho de Davos

Centenas de ativistas climáticos iniciaram este domingo uma marcha, nos Alpes suíços, rumo a Davos, que acolhe nas próximas terça e quarta-feira mais uma edição do Fórum Económico Mundial, com a presença de vários líderes políticos mundiais.

A caminhada climática de 40 quilómetros começou cerca das 13h locais e terá a duração de três dias.

Os ativistas, de todas idades, querem lembrar os governantes que "não existe planeta B" e pedem aos governantes que se responsabilizem pelas questões climáticas, priorizando a questão na próxima reunião.

"A questão climática é o tema número um, e deve ser simplesmente o principal assunto em Davos e os participantes devem reconhecê-lo, devem seguir nessa direção, é essencial", afirmou uma cidadã suíça em Zurique, à agência de notícias francesa AFP, citada pela Lusa.

As autoridades suíças autorizaram apenas os dois primeiros dias da caminhada, entre Landquart e Klosters, mas não a última etapa para a estância de Davos. Apesar disso, os ativistas já anunciaram que vão continuar a marcha por trilhos.

“Somos cerca de 700 pessoas a caminhar em direção a Davos. (...) Eles entendem a imoralidade de Davos, a imoralidade de uma classe bilionária que se reúne todos os anos para comemorar os seus excessos", criticou Njoki Njoroge Njehu, um jovem ativista do Quénia, que anunciou para sexta-feira a realização de uma manifestação na cidade suíça de Lausanne.

Uma aliada de peso

Enquanto os manifestantes farão pressão a partir de fora, no Fórum estará Greta Thunberg, que se tornou no símbolo mundial da luta contra as alterações climáticas.

A jovem ativista sueca é esperada em Davos na terça-feira e deverá dirigir-se aos participantes logo após o discurso do Presidente dos EUA, Donald Trump.