Fidel Ernesto Espinales e Yerling Espinoza, que fazem parte da articulação dos movimentos sociais e democráticos com a sociedade civil nicaraguense, estão no Luxemburgo e explicam a delicada situação do seu país.

Ativistas da Nicarágua insistem que Ortega "tem de sair"

Fidel Ernesto Espinales, professor de Direito que está a doutorar-se em Direito Constitucional, de 29 anos, era amigo e estava ao lado da primeira vítima da repressão às manifestações contra Ortega na Nicarágua. Nos dias 18 e 19 de abril, participou na contestação ao lado de estudantes, professores e tantos outros que se insurgiram contra "a corrupção, os abusos, a reforma da segurança social e os aumentos de 5% impostos aos reformados". Depois disso, teve de exilar-se na Costa Rica para defender a vida e tem viajado pela Europa, ao lado de Yerling Espinoza, professora universitária e socióloga de 26 anos, que também participou nas manifestações. Os dois integram a Caravana Informativa de Solidariedade Internacional com a Nicarágua que tem procurado explicar além-fronteiras a situação nicaraguense.



Yerling Aguilera Espinoza e Fidel Ernesto Espinales falaram da Nicarágua perante uma sala cheia no Centro de Informação Terceiro Mundo, na cidade do Luxemburgo. Foto: Matic Zorman

Os dois vieram ao Luxemburgo, após passagens por Alemanha, Bélgica, Dinamarca, Espanha, França, Holanda, Reino Unido e Suécia, para explicarem em sessões públicas a situação do país. "Daniel Ortega tem de sair e há um caminho posterior a fazer para a democracia: um governo de transição para que seja reformada a Constituição e, em seguida, se organizazem eleições", defendeu Espinales em sessão pública no Centro de Informação Terceiro Mundo (CITIM), no centro da capital luxemburguesa.



"Ortega tem de sair", defendem Espinales e Espinoza. Foto: Matic Zorman

Neste sentido, "a pressão internacional e financeira pode ajudar na mudança" e o Luxemburgo já congelou o apoio a diversas iniciativas governamentais. Mesmo assim, num processo que já causou cerca de 400 vítimas, "pode ser necessário um conflito, até mesmo uma guerra civil, porque esse é o perfil de Daniel Ortega". Yerling Espinoza acrescenta que "o governo tem empurrado as pessoas para esse abismo. Desesperadas e sem mais nada a perder, muitas começam a encarar a luta armada como uma possibilidade".

Ambos acusam Ortega de "traição aos ideais e princípios da revolução sandinista" e deixam bem claro que "foi em antigos bastiões do sandinismo, como a zona oriental de Manágua ou León, que se registaram as revoltas mais enérgicas contra o governo". Os dois rejeitaram ter qualquer apoio dos Estados Unidos e explicaram-se: "Os grupos paramilitares que, com apoio da polícia e do Estado, assassinaram Alvaro Conrado, um jovem de 15 anos morto quando distribuía água aos estudantes refugiados nas universidades, levaram a que criasse um cordão de solidariedade em relação aos manifestantes. Várias pessoas entregaram comida e medicamentos nos espaços onde os manifestantes se refugiavam e chegaram a ir lá cozinhar para eles. Incapaz de lidar com esta mobilização, o governo acusou quem se manifestava de estar infiltrado por forças de direita e por apoios norte-americanos. Mas nós recusamos a interferência de partidos e a direita tem sido cúmplice de Ortega nestes 11 anos de poder continuado", afirmou Espinoza. Ao seu lado, Espinales foi taxativo: "Este período é aquele em que os Estados Unidos mais dinheiro ganharam com a Nicarágua. Por que razão iriam apoiar revoltas contra Ortega? Os Estados Unidos estão muito satisfeitos com o seu governo".

Ativistas nicaraguenses querem uma nova Constituição e um sistema em que o Parlamento assuma um papel relevante. Foto: Matic Zorman

Em entrevista ontem à Fox News, Daniel Ortega transmitiu a ideia de que a violência tem sido responsabilidade dos grupos paramilitares e que, caso o seu governo caia, ninguém os controlará. "Um histórico do sandinismo, Jacinto Suárez, admitiu aquilo que toda a gente sabe na Nicarágua: quem controla os grupos paramilitares é o próprio Ortega, daí a impunidade total em que vivem", disse Espinoza.



Yerling Espinoza indicou que "há uma criminalização atroz contra ativistas de direitos humanos e todos aqueles que protestam e a aprovação da lei antiterrorista não tem outra intenção que não seja essa". Espinales lembrou que "a Constituição foi alterada oito vezes, numa delas para que ficasse assegurada a reeleição de Ortega que nomeou vice-presidente a sua mulher" e cujos filhos mandam em várias cadeias de televisão e rádio. "Querem uma nova monarquia e adotaram um modelo corporativista, retirando terras aos agricultores e excluindo pessoas", resumiu. Questionados acerca de haver quem diga que Ortega se transformou numa espécie de Anastasio Somoza, o ditador apoiado pelos Estados Unidos que a revolução sandinista derrubou em 1979 (fugiria para o Paraguai onde seria assassinado no ano seguinte), Espinoza e Espinales respondem: "É pior, porque Somoza, por exemplo, ainda chegou a lutar contra guerrilheiros que estavam armados. Agora, grupos com meios e armas muito avançados assassinam civis desarmados ou que têm apenas pedras e paus".

Yerling Espinoza e Fidel Espinales querem que a Nicarágua mude. Foto: Matic Zorman

A 15 de janeiro de 1970, cercados por duas centenas de soldados de Somoza "armados até aos dentes", Leonel Rugama, Róger Núñez Dávila e Maurício Hernández Baldizón, três contestatários da ditadura, foram confrontados com a exigência de que se rendessem pelo general Samuel Genie Lacayo. Antes de serem crivados de balas pelos soldados do ditador, a resposta de Rugama, estudante e poeta, tornou-se lendária e serve agora como lema dos manifestantes contra Ortega: "Que se rinda tu madre!".







