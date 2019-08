O avião da Ural Airlines A321 transportava 226 passageiros e uma tripulação de sete pessoas.

Aterragem de emergência perto de aeroporto de Moscovo faz 23 feridos

A aterragem de emergência de um avião num campo junto a um dos aeroportos de Moscovo, na Rússia, provocou hoje pelo menos 23 feridos, anunciaram as autoridades russas.

Um avião de passageiros da Ural Airlines A321 transportando 226 passageiros e uma tripulação de sete pessoas, colidiu com um bando de pássaros quando fazia a descolagem do aeroporto Zhukovsky, em Moscovo.

Os motores do avião começaram a falhar depois da colisão com os pássaros, e o piloto fez uma aterragem de emergência num campo de milho, a cerca de um quilómetro do aeroporto.

As autoridades russas informaram que 23 pessoas, incluindo cinco crianças, foram hospitalizadas com ferimentos.

