Atentados do Daesh matam mais de 200 pessoas na Síria

Grupo terrorista reivindicou série de ataques no sul do país.

Vários ataques reivindicados pelo Daesh causaram ontem pelo menos 220 mortos no sul da Síria, de acordo com os números do balanço provisório do Observatório Sírio dos Direitos Humanos.

Os atentados registaram-se na província de Souweïda, região sob controlo do regime de Bashar al Assad, cuja aviação lançara um ataque contra os terroristas e retomara o domínio de três cidades onde o grupo procurara refúgio. "Os jihadistas foram obrigados a recuar para o deserto", afirmou o diretor do Observatório, Rami Abdel Rahmane, citado pela agência France Presse.



Contudo, às primeiras horas do dia, quatro suicidas fizeram rebentar os coletes com explosivos que transportavam, enquanto outros terroristas atacavam pessoas nas suas próprias casas.



A agência oficial SANA e a televisão estatal referiram-se aos ataques sem avançarem números, embora no segundo caso tenha sido referido que "unidades do Exército reagiram e repeliram os terroristas".



Do lado das Nações Unidas, Ali Zaatari, coordenador humanitário na Síria, condenou os atentados contra civis, ao mesmo tempo que o ministério russo dos Negócios Estrangeiros salientava que "este novo ato criminoso do Daesh confirma a necessidade de uma coordenação de esforços entre a comunidade internacional para erradicar este mal universal de território sírio".