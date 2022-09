O julgamento acontece seis anos depois do ataque do Daesch que chocou França. Deve decorrer até ao Natal.

Atentado em Nice. Começa o julgamento dos oito acusados da morte de 84 pessoas

Lusa Seis anos depois do ataque do Daesch que chocou França, começam a ser julgadas oito pessoas ligadas ao autor do atentado que causou 84 mortes e 450 feridos. O julgamento deve decorrer até ao natal.

Oito acusados no caso do atentado na cidade francesa de Nice em 2016 vão sentar-se a partir de hoje no banco dos réus, entre eles conhecidos do condutor terrorista radical islâmico que realizou o ataque que fez 86 mortos e 450 feridos.

Cumpria-se mais um feriado do 14 de julho em Nice (sul) em 2016, com o afamado Passeio dos Ingleses cheio de famílias que vinham ver o fogo de artifício, quando um camião aparentemente descontrolado foi direito à multidão e atropelou indiscriminadamente quem estava nesta avenida, onde o trânsito estava cortado à circulação. O autor, o tunisino Mohamed Lahouaiej-Bouhlel, de 31 anos, morreu no local, ao ser baleado pela polícia. O atentado foi reivindicado pelo Daesh.

Seis anos depois, na sala originalmente construída para julgar o processo dos atentados do Bataclan, no Palácio de Justiça de Paris, vão ser julgadas oito pessoas ligadas ao autor do atentado, o tunisino Mohamed Lahouaiej-Bouhlel, de 31 anos, que morreu ao ser baleado pela polícia no local.

Testemunhas contam horror que tomou conta de noite de celebração Milhares de pessoas aterrorizadas viram uma noite de celebração em Nice transformar-se em horror quando um camião irrompeu pela multidão que assistia ao fogo de artifício do dia nacional de França, deixando um rasto de destroços e cadáveres.

Entre os oito acusados há sete homens e uma mulher, suspeitos de associação terrorista, sendo que muitos deles conheciam a progressiva radicalização de Lahouaiej-Bouhlel e o seu fascínio pela jiade, embora aleguem desconhecer o seu plano de atentado.

Metade dos acusados são franco-tunisinos e os outros são albaneses, sendo que estes últimos terão fornecido as armas de fogo usadas no ataque.

Acusado foge para a Tunísia

Um dos acusados não estará presente, porque fugiu para a Tunísia, e um nono acusado suicidou-se na sua cela, na prisão de Fleury-Mérogis, em junho de 2018. Do lado das vítimas, 865 pessoas constituíram-se como parte civil.

Este foi um atentado que marcou particularmente os franceses, já que foram mortas cerca de 15 crianças e adolescentes.

Muitas crianças que sobreviveram ao ataque sentem até hoje os traumas daquela noite em 2016, tendo sido criada uma célula especial de atendimento em Nice para prestar apoio a estes menores.

Autor do ataque era considerado violento e tinha perdido o emprego há um mês O autor do ataque de quinta-feira em Nice, França, é um tunisino de 31 anos, desempregado, em "processo de divórcio" e conhecido pela polícia francesa como violento, mas não associado ao terrorismo, noticiaram hoje os media franceses. Com carta de condução de pesados, Mohamed Lahouaiej Bouhiel era condutor de entregas numa empresa em Nice, mas teve um acidente há cerca de um mês, depois de ter adormecido ao volante.

Devido ao facto de a maior parte das vítimas estar em Nice, as audiências serão retransmitidas para esta cidade, onde cerca de 500 pessoas vão poder assistir ao julgamento a partir do Palácio de Congressos de Nice.

Tal como no processo do Bataclan, estará disponível uma retransmissão segura em áudio para todas as famílias e vítimas.

O julgamento deve durar cerca de três meses, até às férias do Natal em dezembro.

