Foi condenado 27 vezes por atos de violência, roubo ou destruição. Cometeu inclusive um pequeno delito no Luxemburgo em 2012, onde também está a ser procurado. Desde 2015 está sinalizado como estando a "radicalizar-se".

Atentado em Estrasburgo: Chérif Chekatt foi condenado 27 vezes

(Notícia atualizada a 14 de dezembro, às 17:45)



Chérif Chekatt foi o autor do atentado no mercado de Natal em Estrasburgo na noite de terça-feira passada. Na quarta-feira as autoridades emitiram um mandado de captura ao indivíduo, incluindo a polícia luxemburguesa. Chekatt matou quatro pessoas e feriu outras 13.



O francês, natural de Estrasburgo, estava sinalizado por se ter radicalizado e tinha um longo cadastro. Nasceu em 1989 numa família de seis irmãos. Aos 16 anos abandonou a escola. Estava desempregado desde 2011, e segundo a procuradoria da República de Paris, citada pelo jornal francês Le Monde era um "delinquente com múltiplas reincidências desde muito jovem", particularmente por atos de violência, roubo e destruição cometidos em França, na Alemanha e na Suíça.



Foto: AFP

No seu cadastro contam-se 27 condenações, e "esteve preso várias vezes", segundo a procuradoria. Segundo uma fonte ouvida pelo Le Monde, Chérif terá passado mais de quatro anos na prisão. Em 2015, foi posto em liberdade em França, após ter cumprido uma pena de três anos. Anos antes, em 2012, tinha cometido um "delito comum" no Grão-Ducado, mais concretamente um assalto com arrombamento.

Em 2016 foi condenado a dois anos e meio por roubo na Alemanha, mas cumpriu grande parte da pena em França, para onde foi deportado. Contactado pelo Le Monde, o advogado do jovem, na altura, Thomas Röder, refere-se a Chérif como um "delinquente" e "pequeno criminoso" mas que não estaria ligado a nenhuma religião em particular.



Terá sido durante a última vez em que esteve preso que o jovem se terá radicalizado. Ainda na prisão incitava à prática da religião islâmica de forma radical. Nessa altura foi sinalizado pelos serviços de informações. Em janeiro de 2016 foi registado como um caso de "prevenção de radicalização com personalidade terrorista".



"Allahou akbar!"

A partir daí o suspeito estava em vigilância apertada pelas autoridades mas nunca foi detetada nenhuma suspeita concreta. O secretário de Estado francês do Interior negou recentemente que Chérif tenha, aliás, tentado visitar a Síria. Apesar das resistências do gabinete de Segurança Nacional quanto às motivações terroristas do indivíduo, a secção anti-terrorista de Paris falava em "assassinato e tentativa de assassinatos com ligação a uma organização terrorista".



Segundo o procurador, testemunhas que se encontravam no local do atentado relataram que Chérif terá proferido "Allahou akbar!. Antes da tragédia de terça-feira, o francês já tinha sido procurado pelas autoridades num caso de roubo com recurso a armas, em agosto de 2018. Na terça de manhã, a direção-geral da segurança interna (DGSI, em francês) tentou surpreender o indivíduo na sua casa, mas já não foi a tempo. Foram encontradas uma granada e uma pistola.









