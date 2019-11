Dois suspeitos com ligações à extrema-direita detidos no âmbito de uma investigação sobre a preparação de um atentado contra o Presidente francês.

Atentado contra Emmanuel Macron. Dois detidos em Moselle

Os dois novos suspeitos na investigação de um atentado contra o chefe de Estado francês em novembro do ano passado foram apresentados a um juiz de instrução criminal esta sexta-feira.

Os homens de 30 e 45 anos foram detidos na terça-feira, segundo a AFP. Acusados de "associação criminosa" e "terrorismo" vão ficar atrás das grades até serem julgados. Em causa as suspeitas de terem "participado em reuniões durante as quais foram discutidos planos de ação violenta, em particular contra o Presidente da República" no 11 de novembro do ano passado, nas comemorações do centenário do fim da Grande Guerra.

Outros quatro homens com ligações à extrema-direita francesa já foram indiciados neste caso. Dois continuam em prisão preventiva, embora fonte ligada à defesa revele que as provas concretas sobre a preparação do atentado permaneçam vagas.

Os suspeitos comunicariam através de uma página extremista no Facebook criada há um ano com o aparecimento dos coletes amarelos. "Parece que o Presidente da República era um alvo potencial para eles, mesmo que o projeto não tenha sido bem sucedido", disse Laurent Nunez, Secretário de Estado do Interior e ex-DGSI ainda em 2018.