O fornecimento de eletricidade está condicionado em regiões como Kharkiv, Kiev, Odessa, Mykolaiv, Kherson e Lviv.

Guerra na Ucrânia

Ataques russos fazem mais "danos significativos" na rede elétrica ucraniana

Lusa O fornecimento de eletricidade está condicionado em regiões como Kharkiv, Kiev, Odessa, Mykolaiv, Kherson e Lviv.

Os ataques russos com mísseis na Ucrânia provocaram esta quinta-feira "danos significativos" na rede elétrica nacional, já em grande parte danificada na sequência de múltiplos ataques desde outubro, anunciou a empresa que opera o sistema energético ucraniano.

Várias regiões da Ucrânia sob ataque de mísseis russos Este é o mais recente ataque russo contra infraestruturas vitais em toda a Ucrânia.

"Infelizmente, devido a danos extensos na rede, é-nos difícil fornecer eletricidade às regiões de Kharkiv, Kiev, Odessa, Mykolaiv, Kherson e Lviv", disse um responsável da Ukrenergo, empresa nacional responsável pelo sistema de abastecimento de energia.

Rússia lançou mais de 120 mísseis esta manhã

Ainda assim, afirmou, "o inimigo não alcançou o seu objetivo: o sistema funciona" e "parte dele já foi restaurado".

Mais de 120 mísseis russos foram disparados nesta manhã pelas forças russas contra várias cidades do país, incluindo Kiev, de acordo com as forças armadas e a presidência ucraniana, ataques que provocaram pelo menos três feridos.

"O inimigo está a atacar a Ucrânia em várias frentes, com mísseis de cruzeiro disparados de aviões e navios", anunciou a Força Aérea ucraniana nas redes sociais.

Destruição de rede energética ucraniana é "colossal" O CEO da empresa estatal de distribuição de eletricidade disse, esta terça-feira, que todas as grandes instalações "já foram atingidas por explosões".

"Mais de 120 mísseis foram lançados para destruir a infraestrutura civil essencial e matar civis em massa", declarou o assessor presidencial ucraniano Mikhailo Podoliak na rede social Twitter, sem dar um número de possíveis baixas.

O ataque generalizado foi o mais recente de uma série de ataques russos contra infraestruturas vitais em toda a Ucrânia. Moscovo lança estes ataques semanalmente desde outubro, causando ‘blackouts’ de energia generalizados e cortes no abastecimento de água.

O Contacto tem uma nova aplicação móvel de notícias. Descarregue aqui para Android e iOS. Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.