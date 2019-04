Pelo menos 187 pessoas morreram nas oito explosões.

Ataques no Sri Lanka. Sete pessoas foram detidas

Pelo menos 187 pessoas morreram nas oito explosões.





Sete pessoas foram detidas na sequência das oito explosões que ocorrem hoje em vários hotéis e igrejas no Sri Lanka. A informação está a ser avançada pelo jornal britânico The Guardian, citando o ministro da Defesa do Sri Lanka.

Pelo menos 190 pessoas morreram, entre as quais nove estrangeiras, sendo uma delas portuguesa, e mais de 469 ficaram feridas.