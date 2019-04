Hoje, a vida no país havia retomado um curso aparentemente normal.

Ataques no Sri Lanka. Governo declara novo recolher obrigatório no país

Hoje, a vida no país havia retomado um curso aparentemente normal.





O Governo do Sri Lanka declarou um novo recolher obrigatório na noite de hoje para terça-feira, após a vaga de atentados suicidas que mataram 290 pessoas na ilha do sul da Ásia, no domingo de Páscoa.

O recolher obrigatório entra em funcionamento na noite de hoje, a partir das 20h00 (16h30 no Luxemburgo), e ficará em vigor até as 04h00 de terça-feira (00h30 no Luxemburgo), de acordo com o serviço de informações do Governo.

Diante da vaga de ataques de domingo, as autoridades decretaram um primeiro toque de recolher, que foi levantado às 06h00 da manhã de hoje (02h30 no Luxemburgo).

Hoje, a vida no país havia retomado um curso aparentemente normal.

Para limitar o número de pessoas nas vias públicas, o Governo do Sri Lanka, que tem 21 milhões de habitantes, declarou dois dias feriados. As escolas e a bolsa de valores de Colombo permaneceram fechadas. Muitos cingaleses, no entanto, tiveram de ir trabalhar.

O Sri Lanka, que não havia experimentado tal explosão de violência desde o fim da guerra civil há dez anos, permanece sob tensão.

As oito explosões de domingo mataram, pelo menos, 290 pessoas, entre as quais um português residente em Viseu, e provocaram 500 feridos.

O número de pessoas detidas relacionadas com os ataques, que não foram ainda reivindicados, também aumentou de 13 para 24, disse à agência de notícias francesa France-Presse (AFP) o porta-voz da polícia Ruwan Gunasekera.

A polícia também informou hoje que uma bomba artesanal foi descoberta e desativada no domingo, perto do principal aeroporto de Colombo.

O Governo do Sri Lanka anunciou hoje que vai prestar homenagem na terça-feira aos quase 300 mortos nos ataques do domingo de Páscoa durante um funeral oficial.

O funeral acontecerá na terça-feira na igreja de Katuwapitya, em Negambo, a poucos quilómetros ao norte de Colombo.

Lusa