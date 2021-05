A capital dos Países Baixos assistiu também a uma recente onda de crimes, incluindo um ataque a uma carrinha de transporte de dinheiro em Amesterdão.

Ataques com arma branca em Amesterdão provocam uma vítima mortal

Redação A capital dos Países Baixos assistiu também a uma recente onda de crimes, incluindo um ataque a uma carrinha de transporte de dinheiro em Amesterdão.

Een 29-jarige man uit Amstelveen is aangehouden als enige verdachte. https://t.co/BWVdDbff1E — RTL Nieuws (@RTLnieuws) May 22, 2021

A polícia holandesa está a investigar uma série de ataques com arma branca em Amesterdão, que provocaram uma vítima mortal e quatro feridos.

Um homem de 29 anos foi detido após os ataques, que ocorreram na sexta-feira à noite, numa zona de bares e restaurantes perto do distrito dos museus da capital, informou a polícia. Numa declaração, a polícia disse que estava a conduzir "uma investigação exaustiva sobre os vários incidentes e as suas circunstâncias". "A equipa de investigação liderada pelo Ministério Público mantém todas as opções em aberto, mas de momento não tem indicações directas de um motivo de terrorismo", acrescentou.

O nível de ameaça terrorista na Holanda permaneceu inalterado após os ataques, de acordo com RTL Nieuws.

Cinco ataques

A polícia disse ter sido inicialmente alertada para um ataque com faca, mas "no local revelou-se que quatro outros ataques tinham ocorrido nas imediações". "Uma das vítimas morreu no local, as outras quatro foram levadas para o hospital", acrescentou a polícia.

Os serviços de emergência apressaram-se a chegar ao local e dois helicópteros médicos aterraram num parque perto do famoso Van Gogh and Rijksmuseum. Os restaurantes da área estavam fechados na altura dos ataques devido a restrições do coronavírus.

Os Países Baixos assistiram a vários ataques terroristas nos últimos anos, incluindo um ataque com arma branca a dois turistas americanos na estação de comboios de Amesterdão em 2018 por um afegão que mais tarde foi preso.

A capital assistiu também a uma recente onda de crimes, incluindo um ataque a uma carrinha de transporte de dinheiro em Amesterdão esta semana, em que um suspeito foi morto após uma perseguição dramática com a polícia.



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.