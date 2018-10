Vítimas são elementos das forças de segurança, havendo ainda dez feridos.

Ataque talibã causa 12 mortos no Afeganistão

Vítimas são elementos das forças de segurança, havendo ainda dez feridos.

Um ataque talibã no norte da província de Jawzjan, no Afeganistão, matou 12 membros das forças de segurança e feriu outros dez, revelou um oficial afegão.

O general Faqir Mohammad Jawzjani, chefe de polícia da província de Jawzjan, disse hoje à Associated Press que o ataque ocorreu no distrito de Qush Typa, no final do dia de segunda-feira.

Jawzjani diz que o ataque foi uma tentativa fracassada de capturar o distrito e adianta que 30 talibãs foram mortos e 19 ficaram feridos.

O porta-voz dos talibãs, Zabihullah Mujahid, disse que os insurgentes reivindicaram a responsabilidade pelo ataque. No entanto, indicou um número maior de baixas entre a polícia afegã.

Também na segunda-feira, os talibãs atacaram um distrito no sul da província de Ghazni, matando três membros das forças de segurança. Contudo, o chefe de polícia, Farid Mashal, disse que deste ataque resultaram cinco feridos.

Lusa

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.