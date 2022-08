O ataque ocorreu na estação ferroviária de Chaplino, na região de Dnipropetrovsk, no centro da Ucrânia.

Ataque russo a estação ferroviária na Ucrânia provoca 25 mortos

Pelo menos 25 pessoas morreram e 31 ficaram feridas após um bombardeamento russo que atingiu uma estação ferroviária no centro da Ucrânia, na quarta-feira à noite.

"De acordo com as informações desta manhã, temos 25 mortos, incluindo duas crianças. Trinta e uma pessoas foram feridas, incluindo duas crianças", informou a empresa ferroviária ucraniana no Telegram.

O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky anunciou o "ataque com mísseis russos" na quarta-feira à noite no início do seu discurso em vídeo no Conselho de Segurança da ONU, relatando um número inicial de 22 mortos.

O ataque ocorreu na estação ferroviária de Chaplino, na região de Dnipropetrovsk, no centro da Ucrânia. De acordo com Zelensky, quatro carros de passageiros incendiaram-se.

O bombardeamento ocorreu quando a Ucrânia celebrava o Dia da Independência, que comemora a sua separação da URSS em 1991. Surge também numa altura em que o país entrou no seu sétimo mês da guerra contra a Rússia, iniciada a 24 de fevereiro.

Enquanto a maior parte dos combates está agora a ter lugar no leste e sul da Ucrânia, onde nenhum dos lados parece estar a fazer progressos, a Rússia ataca regularmente cidades ucranianas com mísseis de longo alcance, de acordo com o Governo de Kiev.

