O edifício estava a ser usado como abrigo por 90 pessoas, disse o governador regional este domingo.

Guerra na Ucrânia

Ataque russo a escola de Lugansk faz 60 desaparecidos

AFP Sessenta pessoas estão desaparecidas após uma escola na região oriental ucraniana de Lugansk ter sido bombardeada no sábado, disse o governador regional Sergei Gaidai este domingo.

A aldeia de "Bilogorivka foi atingida por um ataque aéreo. As bombas atingiram a escola e infelizmente foi completamente destruída", disse o governador na sua conta do Telegram. "Havia 90 pessoas no total e 27 foram resgatadas", revelou.

Presidente alemão acusa Putin de destruir "era de uma Europa em paz" Frank Walter Steinmeier acusou o homólogo russo de acabar com a "ordem pacífica europeia" conquistada na Segunda Guerra Mundial.

"Sessenta pessoas que estavam na escola estão muito provavelmente mortas", disse, acrescentando que a temperatura no local estava muito elevada após a explosão provocada pela bomba.

"Foi impossível, durante a noite, aos serviços de emergência realizarem trabalhos de resgate por causa dos ataques. Eles teriam de iluminar o local, o que teria atraído mais bombardeamentos", referiu o responsável.

"Agora as equipas de salvamento estão a trabalhar lá e foram também para a aldeia vizinha de Chepilivka, onde um projétil atingiu uma casa com 11 pessoas dentro."

Portugal vai apoiar Ucrânia com 2,1 milhões de euros A verba, anunciada esta quinta-feira por António Costa, inclui um milhão de euros para as respostas das Nações Unidas e 1,1 milhões adicionais.

"Há mais hipóteses de essas pessoas terem sobrevivido", disse o governador, explicando que elas estavam numa cave e que se tratou de fogo de artilharia e não de uma bomba largada de um avião, como na escola.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.