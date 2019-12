Pelo menos 35 civis, a maioria mulheres, e sete militares morreram na terça-feira num ataque terrorista a um destacamento militar na região do Sahel, norte do Burkina Faso, no qual também terão morrido 80 'jihadistas'.

Ataque provoca dezenas de mortos no Burkina Faso

Pelo menos 35 civis, a maioria mulheres, e sete militares morreram na terça-feira num ataque terrorista a um destacamento militar na região do Sahel, norte do Burkina Faso, no qual também terão morrido 80 'jihadistas'.

Foi "um ataque bárbaro que resultou na morte de 35 vítimas civis, a maioria das quais eram mulheres", disse o Presidente do Burkina Faso, Roch Kaboré, que declarou dois dias de luto nacional.

Este é um ataque "terrorista" contra os militares destacados em Arbinda, uma cidade do Sahel, no extremo norte do país, de acordo com uma fonte militar. A resposta das forças policiais e militares, com apoio aéreo, tornou possível "neutralizar 80 terroristas", de acordo com uma declaração do Estado-Maior do Exército.

Sete soldados governamentais foram mortos e, após o confronto, foram apreendidas centenas de veículos, armas e munições várias. O ataque teve lugar na província de Soum, uma zona limítrofe com o Mali, que tem sofrido constantes ataques 'jihadistas' nos últimos meses.

Este é um dos ataques mais mortíferos neste país da África Ocidental. No início de novembro, 38 funcionários de uma empresa mineira foram massacrados durante um ataque ao seu comboio no leste do país.

O terrorismo neste país da África Ocidental começou em abril de 2015, quando membros de um grupo afiliado à rede al-Qaeda raptaram um segurança de uma mina no norte do país, que ainda está desaparecido. Desde então, o número de ataques atribuídos a grupos afiliados à Al-Qaeda e ao Estado Islâmico (IS) tem aumentado.

O Burkina Faso é um dos cinco países que compõem a força transfronteiriça conjunta do G5 Sahel - juntamente com Mali, Mauritânia, Níger e Chade - destinada a combater o terrorismo 'jihadista' na região.

Com Lusa

