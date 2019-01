Ação dos talibãs provocou ainda sete dezenas de feridos.

Ataque no Afeganistão causa pelo menos 65 mortos

As autoridades afegãs subiram hoje para 65 o número de mortos do ataque do grupo extremista islâmico talibã a uma base militar e centro de treinos no leste do Afeganistão na segunda-feira, a maioria militares.

O balanço anterior apontava para 45 vítimas mortais.

Um membro do conselho da província de Maidan Wardak, Khawanin Sultani, disse hoje à agência de notícias Associated Press que há ainda a registar mais de 70 feridos.

A base também serve como um centro de treinos para uma milícia pró governamental.

Sultani diz que um bombista suicida do grupo Talibã dirigiu um veículo até ao prédio principal, causando a explosão. Depois disso, quatro outros atacantes participaram num tiroteio com as tropas afegãs, mas foram abatidos.

Desde o fim da missão da NATO, em janeiro de 2015, o Governo afegão vem perdendo terreno para os talibãs e controla 56% do país, segundo dados da Inspeção Especial para a Reconstrução do Afeganistão (SIGAR) do Congresso dos Estados Unidos.

Lusa



