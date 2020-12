Com 1,4 de álcool no sangue, o condutor terá um distúrbio mental, pelo que está descartada a hipótese de um ataque terrorista com motivações políticas ou religiosas.

Ataque em Trier. Polícia afasta motivações políticas ou raciais

Teresa CAMARÃO Com 1,4 de álcool no sangue, o condutor terá um distúrbio mental, pelo que está descartada a hipótese de um ataque terrorista com motivações políticas ou religiosas.

De acordo com as conclusões iniciais da investigação, divulgadas ao fim da tarde desta terça-feira, as autoridades assumem que o acusado tem problemas psiquiátricos e confirmam que o alemão estava fortemente alcoolizado, antes de invadir a zona pedonal de Trier a alta velocidade.



Fica portanto excluido qualquer motivação política ou religiosa no incidente que o Presidente da Câmara de Trier, Wolfram Leibe, disse tratar-se do "dia mais negro" desde o fim da Segunda Guerra Mundial na cidade.



Detido poucos segundos depois de ter conduzido o todo-o-terreno contra a multidão que circulava por volta das 14h, no centro de Trier, o condutor de 51 anos não tem residência nem endereço fixo. Nascido na cidade que se viu obrigada a isolar a área que vai da Porta Nigra à praça central, pelo menos até quarta-feira de manhã, estaria a dormir há vários dias no carro.

O SUV Land Rover ter-lhe-à sido emprestado recentemente por um amigo, mas não são claras as circunstâncias que o levaram a pernoitar no veículo.

Quem o conhecia menciona problemas psiquiátricos e problemas de adição e consumo excessivo de álcool. De resto, o homem terá sido sujeito ao teste do balão na sequência do atropelamento em série e acusou 1,4 de álcool no sangue. Para já mantêm-se sob custódia policial.





Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.