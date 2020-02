União Europeia decide avançar com operação militar para impor embargo à entrada de armas na Líbia. Esta terça-feira, forças do governo paralelo de Fayez al-Farraj atacaram navio turco quando decorrem negociações de paz.

Mundo 3 min.

Ataque em porto líbio ameaça negociações de paz

União Europeia decide avançar com operação militar para impor embargo à entrada de armas na Líbia. Esta terça-feira, forças do governo paralelo de Fayez al-Farraj atacaram navio turco quando decorrem negociações de paz.

É cada vez mais evidente a internacionalização dos conflitos no Norte de África e Médio Oriente. Depois de sucessivos encontros em que as diferentes potências não chegaram a acordo para uma estabilização da Líbia, a União Europeia decidiu lançar uma operação militar, na segunda-feira, para impedir a introdução de armas no terreno. Mas foram as forças do governo paralelo de Fayez al-Sarraj que levaram a cabo uma operação para bloquear a entrega de armas turcas ao governo de Fayez al-Sarraj, reconhecido pelas Nações Unidas.

Como já sucedia no Iraque e na Síria, a guerra na Líbia é cada vez mais tudo menos civil. Em poucas semanas, vários navios de países da União Europeia envolveram-se no conflito transportando para o terreno as tensões da luta geoestratégica internacional. Na segunda-feira, os ministros dos Negócios Estrangeiros da União Europeia decidiram em Bruxelas lançar uma missão militar com forças marítimas e aéreas para fazer cumprir o embargo de armas da ONU contra a Líbia.

Precisamente esta terça-feira, a população de Tripoli assistiu ao bombardeamento no porto da capital líbia sobre um cargueiro carregado de armas proveniente da Turquia. As forças às ordens do marechal Khalifa Haftar, que lidera o designado Exército Nacional Líbio (ENL), reivindicaram a autoria do ataque. “O barco turco carregado com armamento e munições que atracou esta manhã no porto de Tripoli foi destruído”, anunciou o gabinete de imprensa do ENL, citado pelo Al Arabiya.

O enviado especial da ONU para a Líbia, Ghassan Salamé, confirmou o bombardeio no porto de Tripoli, denunciando uma violação do embargo à importação de armas para o país norte-africano e ao transporte de combatentes estrangeiros para o território líbio. Este ataque coincide com o início da segunda ronda de conversações de paz sob os auspícios da ONU em Genebra, Suíça, que tem o objetivo imediato de alcançar um cessar-fogo entre as partes do conflito.

De acordo com o El País, a presença de navios europeus nas águas do Mediterrâneo tenta impedir a continuação do fornecimento de armas que alimenta o confronto entre o governo reconhecido pela ONU e as forças do general Khalifa Haftar, que há alguns meses vêm avançando com o apoio da Rússia e, de acordo com diversas fontes, do Egito, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, França e Estados Unidos

Segundo o El País, com esta intervenção a UE espera ajudar a pacificar a Líbia e evitar uma escalada como a da Síria, que em 2015 provocou um êxodo em massa que resultou na chegada de mais de um milhão de refugiados a solo europeu.

A vontade de evitar uma nova crise migratória na Europa é uma das razões que levam à nova missão militar no Mediterrâneo. Mas a missão também aumenta o risco de atrito com as forças destacadas pelo presidente turco Recep Tayyip Erdogan ou com o marechal Haftar.

Os navios europeus vão procurar controlar a principal rota de chegada das armas, de acordo com informações fornecidas por especialistas militares a ministros europeus. Os países relutantes também obtiveram um compromisso de que as embarcações militares europeias se vão retirar da área se for detetado um aumento significativo na presença de embarcações com migrantes à espera de serem resgatados.

Alguns parceiros europeus, de acordo com fontes diplomáticas ao El País, eram mesmo favoráveis ao destacamento das suas próprias forças em portos e aeroportos líbios, o que dá uma ideia da preocupação gerada pela crise líbia. A proposta, no entanto, terá sido abandonada porque exigiria um novo mandato da ONU e, acima de tudo, a permissão das autoridades líbias, que são aliadas do governo turco.

