Ataque em Paris. Policia não exclui motivação terrorista

Paula SANTOS FERREIRA

As autoridades parisienses não excluem que o ataque à faca a seis pessoas em Villejuif, subúrbios de Paris, sexta-feira à tarde, possa ter contornos de atentado terrorista, segundo declaram esta tarde numa conferência de imprensa para dar a conhecer os avanços da investigação. O jovem de 22 anos, Nathan C., esfaqueou as vítimas enquanto gritava “Allah Akbar” (Alá é grande), contou a procuradora de Crétil, Laure Beccuau.



O primeiro homem a quem Nathan C. se dirigiu disse-lhe que era muçulmano e recitou-lhe uma oração, por isso foi poupado antes de continuar sua jornada "de extrema violência" e "uma" determinação extrema ", declarou esta responsável.

Este jovem matou um homem que protegia a sua mulher, e feriu duas mulheres. Uma com ferimentos sérios, companheira da vítima mortal e outra com ferimentos ligeiros. Contudo, ambas já receberam alta hospitalar.



Doente psiquiátrico desde os 5 anos



De acordo com a mãe de Nathan C. ele sofria de problemas psiquiátricos desde a infância, estando sob “tratamento desde os cinco anos de idade”, precisou a procuradora. Ele tinha sido seguido num estabelecimento psiquiátrico até maio, mas em junho decidiu interromper o tratamento.



A mãe disse também que Nathan se converteu ao islamismo em “maio ou junho de 2017”.

De acordo com o vice-diretor da Polícia Judiciária de Paris, Philippe Bugeaud, até ao momento o ataque está a ser tratado como um crime de direito comum, mas “não é de excluir que possa ser transferido para os serviços de antiterrorismo se assim nas próximas horas ou dias”.

Radicalizado?

Primeiro há que entender que Nathan C. se tinha radicalizado, e qual era a natureza desta radicalização. Apesar de não constar nos registos policiais como extremista ou radicalizado, não significa que não o tivesse feito, adianta Philippe Bugeaud. Isto sem esquecer que o jovem sofria de doença psiquiátrica. De acordo com a polícia, o seu apartamento em Paris parecia estar vazio há algum tempo. As autoridades vão continuar a investigação e informando a comunicação social e a França.

