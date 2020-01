O jovem de 22 anos que esfaqueou seis pessoas em Villejuif, matando uma delas e foi abatido, não estava identificado como radicalizado, informou a polícia.

Ataque em Paris. Autor sofria de "problemas psicológicos"

Chamava-se Nathan C., tinha 22 anos de idade, sofria de “problemas psicológicos” e poderia estar convertido ao islamismo. Este é o retrato do jovem que ontem atacou à facada várias pessoas em Villejuif, fazendo uma vítima mortal e dois feridos, um deles em estado grave.

AFP

O autor foi abatido pela polícia a tiro e, se acordo com as autoridades os motivos do ataque ainda não estão completamente esclarecidos.

Nathan C., nascido em Les Lilas (Seine-Saint-Denis) desferiu golpes em seis pessoas pelas 14h00 no parque de Hautes-Bruyères, em Villejuif, uma cidade nos subúrbios do sul de Paris.

AFP

Morreu a proteger a mulher

Quando se apercebeu que o agressor vinha em direção e trazia uma faca tentou proteger a mulher e acabou por ser ele esfaqueado. Faleceu vítima dos ferimentos, explicou à AFP, o autarca daquela cidade, Franck Le Bohellec.

AFP

A sua companheira, com cerca de 40 anos ficou gravemente ferida, mas já está fora de perigo, adiantou por seu turno, fonte do Ministério Público de Créteil, acrescentando que a terceira vítima, uma mulher de 30 anos, apresenta apenas ferimentos ligeiros.

No Twitter, o presidente Emmanuel Macron expressou sexta-feira à noite o seu "apoio às vítimas (...), suas famílias e à polícia" após o ataque.

L’année s’ouvre endeuillée par le drame de Villejuif. J’adresse mon soutien aux victimes de l’attaque, à leurs familles ainsi qu’aux forces de l’ordre. Nous poursuivons avec détermination la lutte contre la violence aveugle et notre combat pour la sécurité de tous les Français. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) January 3, 2020

Queria esfaquear mais pessoas

O agressor também "tentou atacar outras vítimas que conseguiram evitá-lo", disse a procuradora Laure Beccuau, Créteil, numa conferência de imprensa realizada ontem no local juntamente com o secretário do Interior, Laurent Nuñez.

Nathan C. foi morto a tiros por policiais que chegaram rapidamente ao local quando fugia do parque e se dirigia para o centro comercial Carrefour na cidade vizinha de L'Haÿ-les-Roses, disse à AFP, o autarca Vincent Jeanbrun.

De acordo com os primeiros elementos da investigação, Nathan C. sofria de “problemas psicológicos” era "conhecido por crimes de direito comum", mas não por radicalização, contaram à AFP fontes próximas do processo.

AFP

Um saco do jovem foi encontrado "a várias centenas de metros" do local do ataque, contendo o seu cartão bancário, bem como "elementos religiosos", "sugerindo que ele se tinha convertido ao islamismo", disse o Ministério Público.

Uma foto tirada no local logo após o ataque e mostrada à reportagem da AFP mostra-o deitado de costas num cruzamento, vestido com o que parece ser umas vestes marroquinas, uma espécie de djellaba preta.

"Viagem assassina"

"Ouvimos gritos, depois ouvimos três tiros. Eu saí para ir ver o que se estava a passar. Depois houve mais 5 ou 6 tiros e sirenes. E barricámos-nos na garagem", contou à AFP Rouane Yazid, 40 anos, proprietária de uma garagem próxima.

"Ele obviamente pretendia continuar os ataques no centro comercial", acrescentou Jeanbrun. De acordo com Laurent Nuñez, a intervenção da polícia "sem dúvida" evitou a continuação de uma “viagem assassina".

AFP

Já foi aberta uma investigação por "homicídio e tentativa de homicídio", que foi confiada à polícia judiciária de Val-de-Marne e ao departamento de investigação criminal de Paris.

"As nossas forças de segurança e de resgate intervieram em Villejuif com resposta e profissionalismo", escreveu no Twitter o ministro do Interior Christophe Castaner, agradecendo a estes profissionais.

Três ataques terroristas em 2019

Este ataque surge numa altura em que a França vive sob uma ameaça terrorista constante desde a onda sem precedentes de ataques jihadistas que começou em 2015.

Só em 2019, o sistema judicial antiterrorista enfrentou três ataques: o esfaqueamento em março de dois guardas na prisão Condé-sur-Sarthe por um detido radicalizado, o ataque com uma bomba que feriu 14 pessoas em maio em frente a uma padaria em Lyon, e o massacre no início de outubro na sede da polícia de Paris.

AFP

Onda de ataques já fez 255 mortos

Em mais de quatro anos, a onda de ataques em França matou 255 pessoas, incluindo as da Mairie de Police.

Um total de 60 ataques conseguiram ser evitados desde 2013, de acordo com o Ministério do Interior. Um deles estava ligado a Villejuif: Sid Ahmed Glam, um estudante argelino radicalizado, é suspeito de ter morto uma mulher no dia 19 de abril de 2015 e de ter preparado um ataque contra a esquadra de polícia da cidade.

AFP





