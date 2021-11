Pelo menos 19 pessoas foram mortas e 50 outras ficaram feridas num ataque ao maior hospital militar em Cabul, nesta terça-feira, o incidente mais recente desde que os Taliban tomaram o poder.

Afeganistão

Ataque em hospital de Cabul faz 19 mortes e dezenas de feridos

Um bombista suicida provocou uma explosão à entrada do maior hospital militar da capital do Afeganistão, nesta terça-feira, seguindo-se depois um tiroteio nas instalações com consequências devastadoras. "Dezanove pessoas perderam a vida e 50 pessoas feridas e foram encaminhadas para outros hospitais em Cabul", disse um funcionário do Ministério da Saúde à AFP.



"Estava dentro do hospital e ouvi uma grande explosão vinda do primeiro posto de controlo. Foi-nos dito para irmos para salas seguras. Também ouvi disparos de armas", disse à AFP um médico no local. "Ainda ouço disparos de armas dentro do edifício do hospital. Penso que os atacantes estão a ir de quarto em quarto... como da primeira vez que foi atacado", acrescentou. O hospital já tinha sido atacado em 2017, quando pistoleiros disfarçados de pessoal médico mataram pelo menos 30 pessoas.



Cabul AFP

Qari Saeed Khosty, porta-voz do Ministério do Interior, confirmou as duas explosões. "Uma explosão aconteceu no portão do hospital militar e uma segunda algures perto do hospital, esta é a nossa informação inicial, forneceremos mais detalhes mais tarde", disse, garantindo que as forças especiais talibãs se deslocaram para proteger a área.

O ataque ainda não foi reivindicado por nenhum grupo e "todos os autores estão mortos", afirmam as autoridades citadas pela AFP.

Os Taliban, que ainda não foram reconhecidos por qualquer potência estrangeira, enfrentam múltiplos desafios para manter alguma estabilidade, incluindo um agravamento da crise humanitária e grandes perturbações económicas.



