Pelo menos três pessoas morreram depois de terem sido esfaqueadas num "sério incidente policial" no centro de Glasgow, na Escócia. O atacante foi abatido pela polícia.

Ataque em Glasgow faz pelo menos 3 mortos

Pelo menos três pessoas morreram depois de terem sido esfaqueadas num "sério incidente policial" no centro de Glasgow, na Escócia. O atacante foi abatido pela polícia.

Além dos três mortos, o ataque a que as autoridades escocesas chamam "sério incidente policial" fez vários feridos, como adianta a Sky News. O incidente ocorreu por volta do 12h00 na West George Street, no centro da cidade de Glasgow. De acordo com as informações iniciais, o atacante, entretanto abatido, atacou um elemento da polícia que foi transportado para os hospital com ferimentos graves quando tentava neutralizar o suspeito.

"However, I would like to reassure the public that this is a contained incident and that the wider public is not at risk. Armed police officers attended the incident and I can confirm that a male suspect was shot by an armed officer." — Police Scotland (@policescotland) June 26, 2020

Por volta das 16h30, as autoridades confirmaram a morte o atacante. Num balanço inicial, adiantaram que há pelos menos seis pessoas a receber tratamento hospitalar, incluindo o agente que terá sido dos primeiros a chegar ao local.

Serious police presence in West George Street, Glasgow just now. Armed police entering a building. Anyone know what’s going on? pic.twitter.com/aplqcywWrN — Adele Mills (@MillsAdele) June 26, 2020

Para já não são conhecidas as motivações do ataque. O ministro a justiça escocês pronunciou-se para pedir que se evite a "circulação de rumores" numa fase em que as autoridades competentes já estão a investigar o que terá levado este homem a esfaquear dezenas de pessoas.

A primeira-ministra, Nicola Sturgen, já lamentou o episódio, dirigindo as condolências "a todos os envolvidos".

The reports from Glasgow City Centre are truly dreadful. My thoughts are with everyone involved. I am being updated as the situation becomes clearer. Please help the emergency services do their jobs by staying away from the area - and please don’t share unconfirmed information. — Nicola Sturgeon (@NicolaSturgeon) June 26, 2020

Na mesma publicação, no Twitter, a governante pediu à população local permaneça nas respetivas casas de forma a facilitar o trabalho da polícia.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.