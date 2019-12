Depois de ameaçar um grupo de policias com uma arma branca, o atacante foi abatido no local esta sexta-feira de manhã em La Defense, a poucos quilómetros da capital.

Ataque em França neutralizado pelas autoridades

Depois de ameaçar um grupo de policias com uma arma branca, o atacante foi abatido no local esta sexta-feira de manhã em La Defense, a poucos quilómetros da capital.

Ainda não são conhecidas nem a identidade nem as motivações do homem que ameaçou uma Brigada Territorial, esta manhã, com recurso a uma arma branca em Hauts-de-Seine, a poucos quilómetros de Paris, no centro financeiro La Defense.

O alerta foi dado pouco depois das 10h20. O Le Monde diz que, apesar de não terem ficado feridos, os agentes da polícia francesa se viram obrigados a usar as armas de fogo em pelo menos cinco ocasiões para neutralizar o homem que os ameaçava com uma faca. Ferido no peito e numa perna, acabou por morrer, uma hora depois do ataque.

#LaDefense : intervention en cours des effectifs de Police.

Une homme menaçant des policiers avec une arme blanche a été neutralisé par les fonctionnaires de Police intervenants.

Evitez le secteur. — Préfecture de Police (@prefpolice) 13 December 2019

No Twitter, as autoridades francesas deram conta do incidente e recomendaram à população que evite o local. Noutra publicação, pedem que não se repliquem informações falsas.

#LaDefense Ne relayez pas de fausses informations et suivez l'évolution de la situation sur les comptes officiels @prefpolice @Prefet92 pic.twitter.com/9hs5kuoGYc — Préfet des Hauts-de-Seine (@Prefet92) 13 December 2019

Nos últimos anos repetem-se os ataques ou tentativas de ataque contra as forças de segurança do país. No início de outubro, um funcionário administrativo de uma esquadra parisiense foi morto a tiro depois de matar quatro agentes com uma faca.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.