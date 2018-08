O autor do crime atacou a mãe e a irmã, facto que não impediu o Estado Islâmico de reivindicar o ataque do qual resultaram três mortos e um ferido.

Ataque em França não é atentado terrorista

Uma fonte policial contactada pelo diário francês Le Monde, considera estar fora de hipótese que o ataque com faca em Trappes seja de motivação política: "o atacante conhecia as vítimas, entre as quais figuravam duas mulheres da sua família". Segundo fonte local, à agência AFP, duas das vítimas, entretanto falecidas por causa da agressão, eram a mãe e a irmã do agressor.



O ministro do Interior, Gérard Collomb, que visitou o local da agressão afirma que o agressor tinha problemas psiquiátricos graves, o que indicia que o agressor agiu devido a isso, e não por qualquer motivação ou eventual ligação ao Estado Islâmico (EI).



Apesar disso, o EI reivindicou o sucedido, através do seu órgão de propaganda Amaq, uma hora depois da difusão da notícia, mas sem dar nenhuma prova da implicação do autor do atentado.