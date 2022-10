Há pelo menos 23 crianças entre as vítimas mortais.

Tailândia

Ataque em creche na Tailândia faz pelo menos 30 mortos, incluindo crianças

Há pelo menos 23 crianças entre as vítimas mortais.

Cerca de 30 pessoas, incluindo crianças, foram mortas esta quinta-feira na Tailândia num tiroteio numa creche, disse a polícia tailandesa.

Um coronel da polícia disse que pelo menos 23 crianças estão entre as vítimas mortais, segundo a AFP.

O ataque ocorreu em Nong Bua Lamphu, no nordeste do país do sudeste asiático.

O agressor usou armas de fogo e esfaqueou crianças e adultos, e pôs-se em fuga.

Foto: AFP

A polícia divulgou um cartaz com a imagem do principal suspeito, um antigo agente da polícia de 34 anos, segundo a agência francesa AFP.

O suspeito está na posse de uma espingarda, uma pistola e uma faca, disse a polícia.

As autoridades disseram desconhecer o motivo do ataque.

