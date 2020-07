Os telemóveis do presidente do parlamento catalão, Roger Torrent, e do ex-membro do governo catalão, Ernest Maragall, foram alvo de espionagem através de um programa israelita que só pode ser adquirido por governos e forças de segurança para combater o crime e o terrorismo.

Ataque a telemóveis de governantes catalães com programa israelita desata polémica

Os telemóveis do presidente do parlamento catalão, Roger Torrent, e do ex-membro do governo catalão, Ernest Maragall, foram alvo de espionagem através de um programa israelita que só pode ser adquirido por governos e forças de segurança para combater o crime e o terrorismo.

Se a pandemia veio pôr água na fervura dos protestos independentistas que inundaram a Catalunha, a tensão política prossegue com uma nova polémica. Desta vez, o caso de espionagem aos telemóveis de dois destacados políticos catalães com o programa israelita Pegasus que só está ao alcance de governos e forças de segurança sugere que as autoridades espanholas podem estar por detrás do escândalo.

Um dos espiados, Roger Torrent, presidente do parlamento catalão, denunciou que em Espanha "se pratica a espionagem contra adversários políticos". O Ministério espanhol do Interior, a Polícia Nacional e a Guardia Civil garantiram que nunca contrataram os serviços da empresa israelita NSO e a CNI, sigla dos serviços secretos, afirma que "atua sempre em plena submissão ao sistema jurídico". O partido independentista Esquerra Republicana da Catalunha (ERC) promoveu uma comissão de investigação à qual o Podemos, que faz parte do governo espanhol, aderiu.

O El País relata que a intrusão no telefone dos líderes independentistas catalães foi forjada através de uma falha de segurança da WhatsApp que permitiu, entre abril e maio de 2019, tentar introduzir o programa de espionagem Pegasus em, pelo menos, 1.400 terminais no mundo.

O estratagema para ativar o ataque foi uma videochamada perdida através da popular aplicação de envio de mensagens que na altura a WhatsApp denunciou. A NSO, empresa israelita, explorou esta falha para atacar o telemóvel de Torrent e Maragall, segundo o Citizen Lab, um grupo de segurança cibernética da Munk School com sede na Universidade de Toronto, Canadá, que investigou exclusivamente a falha na aplicação de mensagens em 2019.

A WhatsApp forneceu ao Citizen Lab os números atacados pelo ciberespião israelita, incluindo os do presidente do parlamento - a segunda autoridade na Catalunha, depois do presidente Quim Torra - e do antigo conselheiro (equivalente a ministro) dos Negócios Estrangeiros, Ernest Maragall, de acordo com estes investigadores.

O EL PAÍS e o The Guardian tiveram acesso a um certificado emitido pelo Citizen Lab que garante que os telefones dos dois líderes independentistas foram atacados com o programa de espionagem NSO. O grupo diz que reúne "múltiplas provas" que podem determinar que tanto Torrent como Maragall "foram monitorizados".

