Guerra na Ucrânia

Ataque a prédio residencial em Kiev. Dois mortos e vários feridos

Um ataque a um prédio residencial em Kiev deixou pelo menos duas pessoas mortas e 12 feridas nesta segunda-feira, disseram os serviços de emergência ucranianos, enquanto os combates se intensificam nos arredores da capital, que as tropas russas tentam cercar .

Através do Telegram, os serviços de emergência ucranianos disseram que um prédio de oito andares no distrito de Obolon, no norte de Kiev, foi atingido ao amanhecer, presumivelmente "por fogo de artilharia", causando um incêndio que já foi controlado pelos bombeiros.

Os serviços de emergência publicaram imagens que mostram moradores, incluindo idosos, a ser evacuados do prédio danificado, com janelas partidas, pela escada de um camião de bombeiros.









