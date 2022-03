O balanço de mortos na explosão de uma bomba numa mesquita xiita na cidade paquistanesa de Peshawar, no noroeste do Paquistão, subiu para 45 e outras 65 pessoas ficaram feridas, disseram as autoridades de segurança locais.

Ataque a mesquita xiita no Paquistão faz 45 vítimas mortais

Lusa

O chefe da polícia de Peshawar, Muhammed Ejaz Khan, declarou que dois agressores armados abriram fogo contra a polícia do lado de fora da mesquita, que fica localizada na cidade velha de Peshawar.



Um agressor e um polícia foram mortos no tiroteio e outro agente de segurança ficou ferido. O outro atacante correu para dentro da mesquita e detonou uma bomba.

Waheed Khan, um oficial da polícia local, afirmou que a explosão ocorreu quando as pessoas estavam reunidas na mesquita Kucha Risaldar para as orações de sexta-feira.

O número de mortos provavelmente aumentará, pois muitos dos feridos estão em estado crítico, acrescentou Waheed Khan.

Várias ambulâncias foram deslocadas para o local e os feridos foram levados para o Hospital Lady Reading. Nas emergências do hospital instalou-se o caos. Enquanto os médicos estavam a levar os feridos para as salas de cirurgia, centenas de familiares reuniram-se do lado de fora do estabelecimento de saúde e imploravam por informações sobre os feridos.

Pelo menos 150 pessoas estavam dentro da mesquita no momento da explosão, disseram testemunhas, citadas pela agência de notícias Associated Press (AP).

O ataque ainda não foi reivindicado, mas tanto o grupo extremista Estado Islâmico (EI) como o braço paquistanês dos talibãs já realizaram ataques semelhantes na região, localizada perto da fronteira com o Afeganistão. O primeiro-ministro paquistanês, Imran Khan, já condenou o atentado.

Nos últimos meses a violência tem aumentado no Paquistão. Dezenas de militares foram mortos em vários ataques a postos avançados do exército ao longo da fronteira com o Afeganistão.

O Paquistão pediu ao novo Governo afegão que entregue os insurgentes talibãs paquistaneses que estão a programar os seus ataques a partir do Afeganistão. Os talibãs do Afeganistão, no poder desde agosto, dizem que o seu território não será usado para realizar ataques, mas até agora não entregaram qualquer extremista ao Paquistão.

