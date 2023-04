O fotojornalista ucraniano Evgeniy Maloletka é o vencedor do prestigiado prémio de fotografia.

Mundo 4 2 min.

Mariupol

Iryna: grávida e ferida. Ataque a maternidade ucraniana vence World Press Photo

Lusa O fotojornalista ucraniano Evgeniy Maloletka é o vencedor do prestigiado prémio de fotografia.

O fotojornalista ucraniano Evgeniy Maloletka venceu o prémio de Fotografia do Ano da World Press Photo, com a imagem de uma grávida ferida num ataque russo a uma maternidade em Mariupol, na Ucrânia, anunciou esta quinta-feira a organização.

A fotografia, captada por Evgeniy Maloletka, para a agência noticiosa Associated Press a 9 de março de 2022, revela uma mulher, Iryna Kalilina, grávida e ferida, a ser transportada numa maca num cenário de destruição, depois de um ataque por forças militares russas a uma maternidade em Mariupol. Iryna Kalilina, de 32 anos, e o bebé morreram pouco depois.

Morreu mulher grávida que tinha ficado ferida no bombardeamento ao hospital de Mariupol A imagem da mulher grávida com ferimentos e a ser transportada numa maca do hospital bombardeado foi captada pela agência Associated Press e mostrada em todo o mundo na semana passada.

Em declarações à agência Efe, o jornalista premiado admitiu ser difícil “receber um prémio por fotografias de pessoas que já morreram”.

“É muito doloroso de compreender. São fotografias do horror. Não é por isto que eu queria receber um prémio, mas é assim, isto vai acompanhar-me para sempre. Ao mesmo tempo, é importante mostrar ao mundo o que se passa na Ucrânia”, afirmou.

De acordo com a diretora executiva da Fundação World Press Foto, Joumana El Zein Khoury, o júri decidiu de forma rápida atribuir o prémio a Evgeniy Maloletka.

Dia-a-dia no Afeganistão ganha reportagem do ano

“Era claro desde o início que precisava de vencer. Todos os membros do júri o disseram. Porquê? Porque realmente demonstra como a guerra, e em particular a guerra na Ucrânia, afeta não só uma geração como múltiplas gerações”, afirmou à Associated Press.

Além do prémio de Fotografia do Ano, a World Press Foto atribuiu ainda três outros prémios globais de fotojornalismo e vários prémios regionais.

Clique numa imagem para abrir a galeria de fotos

4 ACHTUNG: SPERRFRIST 20. APRIL 11:00 UHR. - HANDOUT - 14.01.2022, Afghanistan, Kabul: WORLD PRESS PHOTO STORY OF THE YEAR The Price of Peace in Afghanistan - Mads Nissen, Denmark, Politiken/Panos Pictures - Frau und Kinder betteln vor einer Bäckerei im Zentrum Kabuls um Essen. Bevor die Taliban im August 2021 die Macht übernahmen, saßen hier höchstens ein paar Frauen und bettelten, aber mit den Monaten nimmt die Verzweiflung zu, und immer mehr Menschen sind nun auf das Mitleid anderer armer Menschen angewiesen. Foto: Mads Nissen/Politiken/ Panos Pictures/World Press Photo Foundation/dpa - ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung im Zusammenhang mit der aktuellen Berichterstattung und nur mit vollständiger Nennung des vorstehenden Credits +++ dpa-Bildfunk +++ Mads Nissen/Politiken/ Panos Pic

Fotogaleria Faça deslizar a página até abaixo para ver mais imagens. ACHTUNG: SPERRFRIST 20. APRIL 11:00 UHR. - HANDOUT - 14.01.2022, Afghanistan, Kabul: WORLD PRESS PHOTO STORY OF THE YEAR The Price of Peace in Afghanistan - Mads Nissen, Denmark, Politiken/Panos Pictures - Frau und Kinder betteln vor einer Bäckerei im Zentrum Kabuls um Essen. Bevor die Taliban im August 2021 die Macht übernahmen, saßen hier höchstens ein paar Frauen und bettelten, aber mit den Monaten nimmt die Verzweiflung zu, und immer mehr Menschen sind nun auf das Mitleid anderer armer Menschen angewiesen. Foto: Mads Nissen/Politiken/ Panos Pictures/World Press Photo Foundation/dpa - ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung im Zusammenhang mit der aktuellen Berichterstattung und nur mit vollständiger Nennung des vorstehenden Credits +++ dpa-Bildfunk +++ Mads Nissen/Politiken/ Panos Pic O Preço da Paz no Afeganistão, projeto de Mads Nissen Foto: Mads Nissen/Politiken/ Panos Pic O Preço da Paz no Afeganistão, projeto de Mads Nissen Foto: Mads Nissen/Politiken/ Panos Pic O Preço da Paz no Afeganistão, projeto de Mads Nissen Foto: Mads Nissen/Politiken/ Panos Pic

O dinamarquês Mads Nissen, já premiado em edições anteriores da World Press Foto, venceu o prémio de reportagem do ano sobre o dia-a-dia de quem vive no Afeganistão em 2022, e a arménia Anush Babajanyan venceu na categoria de projetos a longo prazo com um trabalho no Quirguistão.

O fotógrafo egípcio Mohamed Mahdy venceu um prémio numa categoria de novos formatos, com um projeto visual e interativo feito em Alexandria, no Egito, “para preservar a memória de uma vila piscatória em vias de extinção”.

“Estes quatro vencedores representam as melhores fotografias e histórias sobre os mais importantes e prementes assuntos de 2022”, afirmou à Associated Press, Brent Lewis, o editor de fotografia e um dos membros do júri.

O júri do World Press Photo 2023 escolheu as fotos que marcaram o ano entre mais de 60.000 imagens de 3.752 fotógrafos, provenientes de 127 países.

O Contacto tem uma nova aplicação móvel de notícias. Descarregue aqui para Android e iOS. Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.