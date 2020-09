Há sete mil milhões de anos, dois buracos negros de enormes dimensões colidiram e formaram um novo com 142 vezes a massa do Sol.

Astrónomos detetam a mais poderosa colisão de buracos negros até hoje registada

Algures bem longe, nas profundezas do Espaço, dois buracos negros de enormes dimensões colidiram e fundiram-se. À Terra chegaram as ondas gravitacionais resultantes do gigante impacto cósmico e dois detetores na Terra registaram o fenómeno.



O Laser Interferometer Gravitational-wave Observatory (LIGO) instalado nos EUA e o detetor Virgo, em Itália, captaram dezenas de fenómenos semelhantes ao longo destes últimos cinco anos, mas a 21 de maio de 2019 o impacto foi diferente.

"Não só foi a fusão mais poderosa e distante jamais vista, como o buraco negro resultante também pertence a uma classe de buracos negros de peso médio há muito procurada", noticiou a revista Science que cita os membros da colaboração LIGO-Virgo que publicaram esta quarta-feira os dois novos estudos que partilham as descobertas.

No entanto, os dois buracos negros que se fundiram são mais pesados do que o esperado: As suas massas caem numa fenda em que os teóricos acreditam ser impossível criar um buraco negro através da rota habitual de uma estrela em colapso.

Pelo menos um deles, que pesa 85 vezes mais do que o Sol, tem uma massa que se pensava ser demasiado grande para estar envolvido em tal evento. E a fusão produziu um buraco negro de quase 150 massas solares, segundo estimaram os investigadores, colocando-o num intervalo em que nunca antes se tinha visto de forma conclusiva nenhum buraco negro.

"Os buracos negros de classe estelar são tipicamente criados quando uma grande estrela fica sem combustível nuclear e o motor de agitação de luz e calor pára", explica a revista Science. Sem essa pressão exterior, as camadas exteriores da estrela colapsam sob gravidade, provocando uma supernova colossal e deixando para trás um buraco negro. Mas nas estrelas maiores, o colapso é ainda mais catastrófico, provocando uma explosão termonuclear em fuga que destrói a estrela e não deixa nada para trás.

A fusão de buracos negros de peso médio provocou ondas gravitacionais que foram detectadas na Terra. in Science, DEBORAH FERGUSON, KARAN JANI, DEIRDRE SHOEMAKER, PABLO LAGUNA, GEORGIA TECH, MAYA COLLABORATION

Teoricamente, isso significa que deveria haver um corte na massa do buraco negro a cerca de 65 massas solares. Até maio de 2019, as fusões de buracos negros detectadas pela LIGO e Virgo apoiaram largamente esse corte de massa. Depois veio o evento conhecido como GW190521, que durou apenas um décimo de 1 segundo.

O evento não foi detectado pelos algoritmos habituais que procuram fusões binárias (que normalmente duram muito mais tempo), mas foi detectado por um pipeline separado que procura "coisas que vão pelos ares", diz Nelson Christensen, físico do Observatório Cote d'Azur em Nice e membro da equipa da LIGO-Virgo. Embora o sinal fosse curto, apenas quatro ciclos de ondas para cima e para baixo, a equipa ainda podia analisá-lo, analisando a sua amplitude, a sua forma, e como a sua frequência mudou ao longo do tempo.

"Foi muito difícil de interpretar", diz Alessandra Buonanno, membro da equipa, directora do Instituto Max Planck de Física Gravitacional (Instituto Albert Einstein). "Passámos muito tempo a persuadir-nos a confiar no que tínhamos encontrado".

"É emocionante porque foi inesperado", diz Loeb. "O fosso de massa era robusto, mas agora a porta está aberta a novos modelos". No seu documento interpretativo, a equipa analisou muitas explicações possíveis. Os buracos negros podiam ser primordiais, tendo andado por aí desde o turbilhão do universo primitivo antes do nascimento das primeiras estrelas. Ou poderiam ter sido pequenos buracos negros, com uma fusão que foi ampliada por lentes gravitacionais, escreve a Science.

Há ainda a hipótese mais exótica de que as ondulações vieram de cordas cósmicas, hipotéticos defeitos no vácuo deixado pelo big bang. Mas nenhuma destas explicações se adaptava aos dados, bem como a um par de pesos pesados fundidos. Assim, a equipa caiu de novo na "boa velha navalha de Occam", diz Christensen: "A explicação mais simples é provavelmente a correcta".

Loeb acredita que os pesos pesados são provavelmente "multigeracionais", em que buracos negros mais pequenos em áreas densas de formação de estrelas se fundem várias vezes para produzir massas acima do corte.

As galáxias são frequentemente rodeadas por densos aglomerados de estrelas chamados aglomerados globulares. Estes podem conter centenas de milhares de estrelas antigas: locais ideais para a criação de buracos negros. À medida que os buracos negros se afundam em direcção ao centro do aglomerado globular, são mais propensos a fundir-se com outros.

"Estes ambientes são especializados, e é por isso que só os estamos a encontrar agora", diz ele citado pela mesma revista, depois de LIGO e Virgo terem detetado mais de 60 fusões. Mas é provável que os aglomerados contenham buracos negros de massa variável, e as fusões de lados opostos produzem explosões assimétricas que podem expulsar o novo buraco negro do aglomerado a até 1000 quilómetros por segundo.

Para que os aglomerados sejam viveiros de buracos negros no buraco de massa, os recuos têm de ser baixos e os aglomerados têm de ser suficientemente maciços para evitar a sua fuga, diz Loeb.

A LIGO e a Virgo estão a ser melhoradas e estão preparadas para recomeçar as observações em 2022 com maior sensibilidade, o que lhes permite pesquisar três vezes mais o cosmos. Encontrar mais fusões tão pesadas irá "ensinar-nos sobre a astrofísica de tais viveiros estelares", diz Loeb. "Quanto mais acontecimentos tivermos, mais pistas haverá sobre as suas origens".

