O asteroide vai passar pela Terra a uma velocidade de mais de 40800 km/h.

Asteroide 3 vezes maior que um campo de futebol vai passar pela Terra esta quinta-feira

Ana Patrícia CARDOSO

Esta quinta-feira, 27 de junho, a Terra terá "companhia". O asteroide 2008KV2 vai passar pelo planeta a uma velocidade de mais de 40800 km/h.

Três vezes maior do que um campo de futebol e com um diâmetro entre 150 a 330 metros, o 2008 KV2 estará a uma distância de 6,7 milhões de quilómetros, isto é, 17 vezes a distância da Terra à Lua, calculada em 384 400 quilómetros, segundo o site Live Science. Não é todos os dias que uma "rocha" tão grande passa pelo nosso planeta.

A NASA tem como política vigiar todos os corpos celestes que passem numa zona entre os 146 e os 195 milhões de quilómetros do Sol. Toda a informação sobre quaisquer movimentações em torno da Terra pode ser consultada no site oficial. Devido ao tamanho, este asteroide poderia ser considerado como "potencial perigo”, no entanto, a passagem na quinta-feira não parece representar uma ameaça, nem em relação à projeção de detritos mais pequenos.



O 2008KV2 foi descoberto em 2008. Segundo a comunidade científica, o asteroide começou a realizar viagens pelo espaço em 1900 e a sua atividade continuará até 2199. Segundo o Jet Propulsion Laboratory, centro de pesquisa da NASA que se encontra em Pasadena, na Califórnia, o 2008 KV2 pode passar novamente pela Terra já em 2021 e também duas vezes em 2022.

Em abril de 2017, um outro asteroide passou pela Terra sem nenhum risco de colisão. O 2014-JO25 passou a 1,8 milhões de quilómetros da Terra e só voltará daqui a 2.600 anos.