O antigo eurodeputado Antonio Panzeri é a figura central do escândalo cuja face mais emblemática é a da ex-vice-presidente do Parlamento Europeu Eva Kaili.

Associação Lutar Contra a Impunidade é a peça principal do esquema de corrupção no PE

Telma MIGUEL O antigo eurodeputado Antonio Panzeri é a figura central do escândalo cuja face mais emblemática é a da ex-vice-presidente do Parlamento Europeu Eva Kaili. Panzeri criou a Fight Impunity em 2019 para promover os direitos humanos, mas a investigação belga acredita ser uma capa para gerir as influências de países terceiros.

Felizmente existem férias de Natal, e os eurodeputados, os políticos e os eurocratas podem respirar fundo por uns dias enquanto a polícia belga continua a escavar no grande poço de corrupção que ganhou o nome de "Qatargate". Esta quinta-feira, a agora destituída vice-presidente do Parlamento Europeu (PE), Eva Kaili, será ouvida pela justiça belga e será decidido se terá de passar a consoada na prisão.

A grega Kaili foi apanhada com sacos de 150 mil euros no apartamento onde vivia com o namorado, que o juiz belga que está a instruir o processo acredita terem vindo do Qatar para influenciar votos no Parlamento Europeu.



Através do seu advogado, Eva Kaili explicou que o dinheiro não era dela. Disse também que o trolley repleto de notas que a polícia apreendeu no quarto de hotel onde o seu pai estava alojado, no coração do quarteirão europeu, tinha uma explicação: ela percebeu que tinha aquele ‘dinheiro sujo’ em casa e pediu ao pai que o levasse de volta para o seu dono.

Alegadamente, esse dono é Pier Antonio Panzeri, o cérebro de toda a operação de corrupção e que, quando fora eurodeputado tinha sido chefe do seu namorado, o assessor parlamentar Francesco Georgi. A narrativa de Kaili é que quando soube que o namorado estava a ser preso na garagem telefonou ao pai para ser o portador da mala.

Entretanto, Francesco Georgi já se confessou culpado, mas o advogado de Eva Kaili afirmou à imprensa grega que a sua constituinte desconhecia em absoluto as atividades criminosas do namorado.

Ao todo, em cerca de 20 raides em várias moradas na capital belga, em França e em Itália, a polícia aprendeu 1,5 milhões de euros em notas em menos de 15 dias.

Panzeri, a verdadeira mente criminosa

As três figuras principais do escândalo, Kaili, Georgi e Panzeri, encontram-se detidas em Bruxelas. E há mais nomes que estão a ser apanhados na teia. Mas de todos, é Panzeri quem surge como a figura central, sendo o esquema montado através da fachada de respeitabilidade fornecida pela Fight Impunity (Luta Contra a Impunidade), que na verdade era tudo menos isso. O Politico, o jornal mais influente em Bruxelas, desmonta a atividade dos três anos de existência da Fight Impunity.

No conselho de administração desta organização registada como sem fins lucrativos, participam inclusive nomes sonantes da política europeia, como a antiga responsável pela diplomacia na Comissão Juncker, Federica Mogherini, que acaba de se desligar da organização.

Segundo o jornal que comemora 15 anos em Bruxelas, tudo começou em 2019, quando na sequência das eleições Panzeri perdeu o seu lugar no PE, onde era presidente do sub-comité dos Direitos Humanos. “Tentando manter um pé em Bruxelas”, explica o Politico, entrou em contacto com Dell’Alba. O antigo eurodeputado Gianfranco Dell’Alba aceitou ser co-fundador da organização que lhe pareceu ter por base uma boa causa.

Ainda não é 100% claro se a Fight Impunity era a porta giratória do dinheiro que chegava ao PE – e não se sabe ainda se a outras instituições- vindas do Qatar e também de Marrocos. “Mas surge a imagem de Panzeri a construir aparentemente uma organização credível que usava a reputação de nomes sonantes em Bruxelas, que ele [Panzeri] convencia a contribuir para o projeto”, escreve o Politico.

Nos três anos de existência, a Fight Impunity nunca apresentou relatório de contas ao Estado belga, o país onde foi registada a 25 de setembro de 2019, e não consta também do registo de transparência do PE, apesar de ter contactos com eurodeputados.

Boas companhias. Bonino, Mogherini e um antigo primeiro-ministro francês

Embora fosse co-fundador, Dell’Alba que diz que não conhecia em pormenor a atividade da Fight Impunity, nem como era financiada e alega que a sua posição era meramente formal. Explicou ao Politico que não desconfiava de nada de errado graças à presença de figuras de alto mérito que emprestavam o nome à organização como membros honorários. Entre elas estavam a respeitada senadora italiana Emma Bonino; Federica Mogherini, a antecessora de Josep Borrell no cargo de chefe da diplomacia europeia, e atual reitora do Colégio da Europa; o antigo primeiro-ministro francês Bernard Cazeneuve; e o anterior comissário europeu para as Migrações, o grego Dimitris Avramopoulos, que se juntou à ONG depois de ter cessado o seu mandato na Comissão Europeia.

Todos eles se demitiram na sequência da investigação da Procuradoria belga, todos disseram que acreditavam na honorabilidade da organização por causa dos nomes que estavam nas suas fileiras e todos dizem que eram apenas membros honorários sem nenhuma atividade na organização. Ao Politico, Mogherini explicou que a sua presença na lista de apoiantes da ONG se devia ao facto de se “sentir em boa companhia”.

Um polvo com uma perna na Comissão

A única exceção destes nomes sem funções é Avramanpoulos, que disse esta semana que entre fevereiro 2021 e fevereiro 2022 recebeu 60 mil euros brutos da organização a título de honorários. Durante esses doze meses, o antigo membro da Comissão liderada pelo luxemburguês Jean-Claude Juncker, disse que declarou o dinheiro às Finanças gregas e que em fevereiro deste ano suspendeu a participação na Fight Impunity “porque a atividade da organização diminuiu”. Em março, a sua ligação a esta ONG cessou. Facto que merece ser visto com atenção: Avramopoulos é um dos candidatos ao lugar de representante da União Europeia para a região do Golfo.

Quem guarda os guardiões? Acabámos de descobrir, mais uma vez, que o dinheiro do petróleo do Qatar continua a comprar influência entre os guardiões da democracia.

Logo nas primeiras horas após o "Qatargate" deflagrar, Ursula von der Leyen disse que a Comissão iria investigar possíveis ligações ilícitas entre os seus membros e funcionários a entidades terceiras. Esta semana, com o conhecimento do caso Avramopoulos, a Comissão lançou uma investigação interna sobre se especificamente tinha havido contactos entre funcionários e políticos com a Fight Impunity.

A imprensa italiana tem reportado que Panzeri está a colaborar com a justiça e já admitiu que recebeu dinheiro tanto de Marrocos como do Qatar desde 2019 para defender os interesses destes países junto dos legisladores da União Europeia.

O que muitos temem é que a história da Fight Impunity e o "Qatargate" sejam apenas a ponta do iceberg. Charles Michel, o belga que preside ao Conselho Europeu desde final de 2019, preocupa-se que os danos reputacionais às instituições europeias por causa do "Qatargate" torne mais difícil o trabalho que a União tem em mãos para os próximos meses. Por desviar as atenções e porque a credibilidade do processo legislativo europeu está em causa.

Figuras da extrema-direita, como a francesa Marine Le Pen, têm aproveitado o escândalo para apoiar os seus argumentos anti-europeístas. E isto pode ser também a ponta do iceberg.

