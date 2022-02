Numa reação ao início dos bombardeamentos russos na Ucrânia, o ministro dos Negócios estrangeiros luxemburguês expressou profunda preocupação com o ato do regime russo.

Guerra

Asselborn: "Putin perdeu o respeito pelo mundo"

Redação Numa reação ao início dos bombardeamentos russos na Ucrânia, o ministro dos Negócios estrangeiros luxemburguês expressou profunda preocupação com o ato do regime russo.

"Estamos a assistir ao maior ataque militar desde o fim da Segunda Guerra Mundial, há 80 anos. Estamos a lidar com um homem que pôs de lado todas as inibições e quer destruir a vida de milhões de pessoas, que corre o risco de fazer morrer milhares. Porquê? Ele quer aterrorizar o Ocidente, quer aterrorizar o mundo, quer impor uma Rússia que nada tem a ver com o Estado de direito. Ou está fora de si ou tornou-se um ditador total que espezinha a paz mundial e perdeu o respeito pelo mundo", considerou o ministro estrangeiro.

O ministro disse ainda que os ataques não estão apenas a ter como alvo zonas militares, tal como a Rússia tinha anunciado. "Não é verdade que a ofensiva se refere apenas às 'repúblicas do povo' no Donbass". Toda a Ucrânia é o alvo de Putin. Há informação confirmada de que também ocorreram ataques de mísseis noutras cidades do país", acrescentou.



Rússia atacou Ucrânia A Rússia afirma que os ataques têm apenas como alvo bases aéreas ucranianas e outras áreas militares, não zonas povoadas.

"O ataque também teve lugar via Bielorrússia, portanto perto das fronteiras do país com a Polónia, Lituânia e Letónia. O cenário está a desenrolar-se em estreita proximidade com a UE", lamentou ainda à RTL.

Asselborn disse esperar uma reação dos próprios russos: "É certamente mais desejo do que realidade, mas não posso imaginar que haja consenso entre o povo russo sobre o que Putin lá tem vindo a realizar nos últimos dias. E espero que ele seja impedido pelo seu próprio povo".

Apesar de concordar com uma forte condenação da comunidade internacional o ministro luxemburguês espera que haja um entendimento pacífico sobretudo entre a Rússia e EUA.

(Edição alemã do Luxemburger Wort.)

