Uma jovem telefonou a dizer que estava sequestrada. A polícia demorou 19 horas a chegar. Quando chegaram a adolescente de 15 anos tinha sido violada e morta. O chefe da polícia romena foi demitido.

Assassínio de jovem de 15 anos põe polícia romena em xeque

Uma jovem telefonou a dizer que estava sequestrada. A polícia demorou 19 horas a chegar. Quando chegaram a adolescente de 15 anos tinha sido violada e morta. O chefe da polícia romena foi demitido.

O assassinato de uma jovem de 15 anos, na Roménia, está a causar uma onda de indignação contra a polícia, que após ter recebido três chamadas da rapariga, demorou 19 horas a chegar ao local.

O chefe da polícia romena, Ion Buda, foi demitido pelo o ministro do Interior depois da divulgação deste caso que emocionou os romenos. A jovem Alexandra Macesanu foi raptada na quarta-feira passada enquanto pedia boleia no sul da Roménia. Na quinta-feira conseguiu telefonar três vezes à polícia, para o número 112, dando indicações sobre o sítio em que estava raptada. " Ele está a chegar, ele está a chegar", foram as suas últimas palavras antes de interromper abuptamente a última chamada.

Segundo a família, a polícia não levou muito a sério a informação e só começou a procurar a jovem muito mais tarde. Depois de fazerem buscas em três endereços errados, os polícias resolveram esperar por um mandado de busca para entrar na quarta residência, alegando problemas legais que segundo a legislação romena não existem devido ao carater urgente da situação. Quando finalmente entraram, 19 horas depois, já só restavam partes de um corpo da jovem calcinado.

De acordo com a mesma fonte, o homem de 65 anos, que foi detido terá violado a jovem e, posteriormente, queimado o seu corpo.

Segundo a imprensa local, o homem já confessou ter atacado Macesanu e também outra jovem, de 18 anos, desaparecida em abril.

Sábado à tarde, milhares de pessoas manifestaram-se em Bucareste e colocaram flores e velas na porta do Ministério do Interior. Os manifestantes contestavam a passividade da polícia. "Qual a razão que levou a polícia a não intervir? Todo o mundo tem que responder por isto, do simples polícia, passando pelo procurador, até ao primeiro-ministro", declarou um dos manifestantes, Cristian Nan, 55 anos, à AFP.

Com Lusa e AFP













Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.