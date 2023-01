No aparatoso assalto no Sarre houve tiros: um dos ocupantes da carrinha e um polícia ficaram feridos. Uma grande operação policial está montada.

Alemanha

Assaltantes armados com 'kalashnikov' explodem carrinha de dinheiro

Redação No aparatoso assalto no Sarre houve tiros: um dos ocupantes da carrinha e um polícia ficaram feridos, e os assaltantes fugiram com o dinheiro. Uma grande operação policial está montada.

Homens fortemente armados e de cara tapada assaltaram uma carrinha de transporte de dinheiro pouco antes das 8h00 desta sexta-feira, em Saarlouis, no Sarre, Alemanha, junto à fronteira francesa.

Num cruzamento da cidade, os assaltantes abalroaram a viatura blindada que transportava dinheiro, tendo um deles apontado uma metralhadora kalashnikov ao condutor da carrinha.

De acordo com um testemunho recolhido pelo diário alemão Bild, "um homem encapuçado bloqueou as rodas da carrinha com calços. Outro homem apontou uma kalashnikov para a cabina do condutor".

No assalto foram disparados tiros, havendo pelo menos dois feridos, um dos ocupantes da carrinha blindada e um polícia.

Os assaltantes fizeram explodir a carrinha de valores que se incendiou e pegou fogo a outra viatura. Além disso, outros automóveis na zona ficaram danificados. Segundo testemunhas, o barulho da explosão foi enorme.

Aparato da cena do crime após o assalto armado em Saarlouis, no Sarre, na Alemanha, esta sexta-feira. BeckerBredel/dpa

De acordo com a imprensa alemã, os assaltantes terão conseguido roubar o dinheiro que a carrinha transportava e fugiram de automóvel na direção da fronteira francesa.

Uma grande operação policial está montada, tendo a polícia emitido um alerta e estando a realizar buscas, em cooperação com a polícia francesa, para encontrar os fugitivos. Quanto ao montante roubado, a polícia não deu ainda informações, por razões táticas, informa o Ludwigshaffen24. Uma força de intervenção especial (SEK) foi destacada e um drone captou imagens da cena do crime.

Segundo um porta-voz da polícia alemã, os assaltos a viaturas blindadas de valores são raros, provavelmente por causa do elevado risco envolvido.

Em julho do ano passado, um grupo de assaltantes atacou uma carrinha de transporte de dinheiro em Colónia, tendo feito disparos, mas fugiram sem terem feito qualquer saque.

Em Berlim, tem havido uma série de roubos de veículos de transporte de valores nos últimos anos, como o que ocorreu em fevereiro de 2021, em que os assaltantes disfarçados de homens do lixo escaparam com cerca de 650.000 euros.

*Com agências

