Assaltam Museu de Dresden e levam jóias no valor de mil milhões de euros

Paula SANTOS FERREIRA Veja o video do assalto divulgado pela polícia que procura os assaltantes que entraram por uma janela e levaram diamantes e rubis do séc. XVIII.

Esta segunda-feira de madrugada, pelas 05h00 da manhã, dois indivíduos entraram por uma janela do rés-do-chão do Museu Grünes Gewölbe, na cidade alemã de Dresden, e roubaram três conjuntos de diamantes e rubis de "valor inestimável".

Assim, num assalto à moda antiga o par de ladrões que ainda não foi descoberto poderá ter realizado o "maior roubo de arte desde a Segunda Guerra Mundial”, escreve hoje o jornal Bild.

Segundo esta publicação alemã os assaltantes deverão ter levado jóias no valor de mil milhões de euros.

Veja o parte do assalto filmado pelas câmaras de vigilância e divulgado pela polícia.

Dresden Polizei have just released CCTV footage showing the thieves actually smashing the vitrines in the #GruenesGewoelbe. pic.twitter.com/YLj1xi6xjK — Incunabula (@incunabula) November 25, 2019

O anúncio do assalto que deixou a Alemanha boquiaberta foi feito por Marion Ackermann, diretora geral da Dresden State Art Collections explicando que as coleções de jóias roubadas eram do século XVIII.

O Museu de Dresden possui uma das mais importantes coleções de tesouros da Europa e está situado num palácio no centro da cidade.

Ao final da tarde de hoje, a polícia divulgou um vídeo de vigilância do museu que mostra dois assaltantes com lanternas entrando na sala da jóias. Um deles que usa um capuz enfiado na cabeça usa um machado para tentar abrir a montra onde estavam as jóias roubadas. Como não consegue parte os vidros.

"Um número ainda relativamente grande de obras permanecem na montra de onde foram levados os três conjuntos", declarou Marion Ackermann numa entrevista à estação de televisão alemã ZDF.

"Os assaltantes não podiam levar tudo com eles porque todos os objetos que ali se encontram estão pregados à prateleira, cozidos, individualmente”, contou.

Quando os assaltantes entraram na sala e partiram os vidros das montras houve vários alarmes que foram acionados, o do detetor de movimento na sala, e o do arrombamento, explicou a diretora geral, indicando que a polícia foi informada do primeiro alarme.

Só que depois aconteceu um incêndio num transformador eléctrico que desligou o sistema de alarme. Durante o dia de hoje a polícia tentou perceber se os dois acontecimentos estavam ligados.

É que as autoridades não excluem a hipótese da dupla de ladrões ter mais cúmplices. Para a polícia de Dresden a investigação deste assalto é uma prioridade.

