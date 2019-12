Assalta banco e distribui dinheiro na rua

Roubou um banco e distribuiu o dinheiro a quem passava enquanto gritava "feliz natal". Foi desta forma que o 'Robin Hood' de uma cidade norte-americana, entretanto preso, celebrou este período festivo.

Foi um assalto no mínimo inédito em Colorado Springs, nos Estados Unidos. Um homem de 65 anos, de barba branca, assaltou um banco dois dias antes do Natal e saiu à rua com uma quantidade cujo valor se desconhece até ao momento. Ao sair da agência bancária, o assaltante começou a atirar dinheiro para o ar e a desejar feliz natal a todos os que passavam.

De acordo com a polícia local, o homem assaltou o Academy Bank na segunda-feira ao almoço. Entretanto, várias testemunhas afirmaram que o suspeito foi a uma cafetaria Starbucks, sentou-se e esperou pela polícia. Os transeuntes devolveram o dinheiro ao banco e as autoridades anunciaram que o 'Robin Hood' desta localidade se chama David Wayne Oliver e acreditam que não tenha havido cúmplices no assalto.

