Assad leva rebeldes à rendição em Deraa

Acordo com apoio russo foi anunciado após a ofensiva das forças governamentais sírias no sudoeste do país.

As forças governamentais sírias levaram os rebeldes à rendição em Deraa, no sudoeste do país, na sequência de uma ofensiva que se prolongava desde meados de junho. O acordo foi anunciado ontem.

Segundo a imprensa internacional, o Exército sírio recuperara território da região de Nassib, junto à fronteira com a Jordânia, área que esteve sob controlo dos rebeldes durante os últimos três anos. Durante os ataques, que incluíram bombardeamentos da aviação russa, mais de 300 mil civis foram forçados a abandonar as suas casas.

O próximo alvo das forças leais a Assad será a região de Qunaitra, próxima da fronteira com os Montes Golã, zona ocupada por Israel desde a Guerra dos Seis Dias em 1967. Aqui a intensidade dos combates está a aumentar.

